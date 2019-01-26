萨鲁丁：今年首3周742宗．新山骨痛热症最多 柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁指出，截至1月19日为止，柔佛州共有742宗骨痛热症病例，比起去年同期增加了81%，而新山县的病例冠全州，占总病例的67.3%。

萨鲁丁：截至1月19日为止，柔佛州共有742宗骨痛热症病例，比起去年同期增加了81%。（图：星洲日报）

（居銮25日讯）柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁指出，截至1月19日为止，柔佛州共有742宗骨痛热症病例，比起去年同期增加了81%，而新山县的病例冠全州，占总病例的67.3%。

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萨鲁丁昨日在居銮领队参与食肆突击行动时，接受媒体询问时指出，2019年首3周的骨痛热症病例达到742宗，其中第三周的病例为226宗，比上一周减少了48宗（17.5%），同时也没有死亡病例。

无论如何，2019年首3周的病例，相较去年同期增加了332宗，而其中新山县的病例占全州病例67.3%，其次为麻坡（6.2%）、居銮（4.9%）、笨珍（4.9%）、古来（4.4%）、峇株巴辖（3.5%）、哥打丁宜（3.5%）、东甲（2.2%）、昔加末（2.2%）、丰盛港（0.9%）。

此外，截至19日为止，柔佛州共有213个地区被鉴定为黑斑蚊滋生区域，其中78个地区是活跃地区。