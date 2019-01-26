NBA‧连续22场砍30分+‧哈尔登率火箭险胜暴龙
2019-01-26 17:10
NBA‧连续22场砍30分+‧哈尔登率火箭险胜暴龙
火箭坐镇主场迎战暴龙最终以121比119险胜，哈尔登延续纪录，连续22场比赛拿到至少30分。
（纽约26日综合电）火箭坐镇主场迎战暴龙最终以121比119险胜，哈尔登延续纪录，连续22场比赛拿到至少30分。
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哈尔登出战40分钟，尽管手感欠佳，25投仅9中，三分球13投仅2中，但其罚球15罚15中，得到35分。
向名宿张伯伦纪录看齐哈尔登在NBA历史连续30分以上榜单上位列第4，前三都是张伯伦，1961至62年连续65场拿到至少30分、1962年连续31场以及1960年连续25场。
本场比赛，火箭在能量方面更胜一筹，其中“半兽人”法里德在比赛中扮演了关键角色，他极为活跃，点燃现场的激情。二次进攻、拼抢篮板、积极防守，其身影无处不在，又送给伊巴卡一记排球式的火锅。法里德全场拿到21分14篮板，其中得分追平赛季最高，篮板创造赛季新高，再现半兽人风采。
另一边厢，公鹿坐镇主场以108比99击败黄蜂，比赛最后时段肯巴沃克疑似颈部受伤，提前离场。“希腊怪物”安特托孔波贡献34分14篮板3抄截3阻攻。
文章来源：星洲日报‧体育‧2019.01.26
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