美媒：脸书旗下应用程式‧传拟WhatsApp、Instagram和Messenger整合 美国《纽约时报》周五报道，社交网站脸书（Facebook）计划合并旗下的应用程式，包括WhatsApp、Instagram和Messenger，从而打破脸书与其他平台之间的障碍。

（图：互联网）

（纽约26日综合电）美国《纽约时报》周五报道，社交网站脸书（Facebook）计划合并旗下的应用程式，包括WhatsApp、Instagram和Messenger，从而打破脸书与其他平台之间的障碍。

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报道引述消息指，脸书创办人扎克伯格要求员工研究如何从基本上重新整理各程式的功能，并加入端对端加密功能，如脸书用户可向只有Instagram帐户的人传送加密信息，而不会让对话以外的人看到。合并后各程式仍会独立运作，但它们的通讯基础将会统一化，用户可使用不同的程式作跨平台联络。

分析相信，扎克伯格的如意算盘是让用户跨程式通讯，将有助形成一个有数十亿活跃用户的泛脸书生态系统，既削弱主要对苹果和谷歌在即时通讯市场的竞争力，也可以让脸书推动广告业务发展或推出新服务，以发掘更多赚钱的机会。

拟年底或2020年初完成

据报，该整合计划仍在初期阶段，拟于今年底或2020年初完成。

脸书发表声明指，希望建立最好的信息系统，快速、简单、可靠且有私隐；又称正致力完善点对点加密的信息产品，想办法令用户更易跨网络联络亲友。此声明似乎证实有关报道。

报道指，Instagram和WhatsApp有部份员工不满，去年12月7日已有人询问扎克伯格何以如此投入整合服务，惟其回答被指含糊不清，令多名员工因而离职或计划离职。扎克伯格本周开会跟进，冀安抚WhatsApp员工。业界人士则认为，整合计划反映脸书运营将出现战略转变。