成立一站式运动员中心‧青体部要保障选手福利 青年及体育部长赛沙迪表示今年会成立一站式运动员中心，以促进健儿们与体育管理层之间的沟通。

（吉隆坡26日讯）青年及体育部会审查国家运动员的保险计划，以便能与国家体育理事会推行的计划达到一致。

广告

青年及体育部长赛沙迪表示今年会成立一站式运动员中心，以促进健儿们与体育管理层之间的沟通。

与本地大学及相关机构合作

赛沙迪在个人Instagram写道：“我们（青体部）将通过国家体育理事会，继续改善国家运动员的福利，即使他们以后离开相关计划。”

这位麻坡区国会议员提到青体部会与本地大学和一些机构合作，继续加强与提供技术教育和职业培训给各州运动员，还会提供奖学金，让他们在训练时也能求学。

“去年底，我们已经和两间大学建立了这种（合作）关系，（目前共有7间），我们的目标是在2019年底前，在每州都有一间（提供这种服务）的大学。”

另外，赛沙迪之前会面了两位前国家残障运动员苏克．法尔汉和莫哈末诺沙菲克，保证会给予他们协助，后两者之前被国家体育理事会终止合同。

广告

根据报道，现年23岁的苏克和27岁的莫哈末诺沙菲克在合同终止后，为了生计不得不在街头摆档卖水果，以及投身发廊行业。

据悉，苏克是因为纪律问题和未能在去年雅加达-巨港残障运动会贡献奖牌，而被除名；莫哈末诺沙菲克则是在2017年参加吉隆坡残障东运会前，不幸遭遇车祸撞断左腿，之后再也无法发挥理想。