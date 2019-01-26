与陈庭妮来马谢票捞生·刘以豪越捞越兴奋 刘以豪凭电影《比悲伤更悲伤的故事》晋身台湾“亿万票房”男星，人气飙升，但伴随知名度而来的是个人隐私备受侵犯，他日前才在社交媒体限时动态发文怒斥媒体偷拍他的家，不希望自己居住的地方和家人受到干扰。

《比悲伤更悲伤的故事》在大马收获650万令吉票房，陈庭妮（左）和刘以豪开心来马庆功谢票，两人第一次捞生觉得十分新奇。（图：星洲日报）

（八打灵再也26日讯）刘以豪凭电影《比悲伤更悲伤的故事》晋身台湾“亿万票房”男星，人气飙升，但伴随知名度而来的是个人隐私备受侵犯，他日前才在社交媒体限时动态发文怒斥媒体偷拍他的家，不希望自己居住的地方和家人受到干扰。他昨来马出席电影庆功宴，被问到走红后私生活受到侵犯会否感到困扰？他却态度温和说：“我很开心大家喜欢这部电影，其实还好，我生活上没有起太大变化。”

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陈庭妮想看双峰塔全貌

《比悲伤更悲伤的故事》在大马上映一个月以来深受影迷喜爱，买票进戏院“哭”出650万令吉亮眼票房，成为在马第2高票房的台湾电影（最高票房仍是2015年《我的少女时代》），让片中男主角刘以豪和女配陈庭妮“笑”着来马庆功谢票。昨两人出席在中餐厅酒家举行的庆功宴，并跟大伙儿一起开心“捞生”，让刘以豪觉得很神奇：“会越捞越高、越捞越兴奋，而且还要不断说祝贺的话，感觉很奇妙。”而第一次来马的陈庭妮，就十分渴望看到地标双峰塔，她说下机后坐在车里一直张望，但只看到一点点，希望明天有机会一睹双峰塔全貌。

翻拍韩国电影的《比》片，在台湾、新加坡、香港、大马等地上映后票房皆告捷，问两人私下会如何庆功？刘以豪说：“之前票房破亿（台币）时我很开心跟妈妈报告好消息，她给了我一个大大的拥抱，后来爸爸回来了，我跟他说了后，他装镇定说‘依我看这数据是肯定会破亿的啊’，我觉得他就是在装镇定，哈哈！”陈庭妮则指，能够到各地向大家谢票，就是最好的庆功方式。

刘以豪指接下来最想挑战动作片；陈庭妮则希望能借着角色尝试百变造型，她很想挑战剃光头演出。（图：星洲日报）

刘以豪背韩文单字背整天

刘以豪的最萌暖男形象，在韩国拥有极高人气，深得泡菜妹喜爱，他之前到韩国宣传皆挤爆人潮，甚有潜力在韩国发展，他透露之前有接获韩剧邀约，目前还在洽谈中，但就自认韩文很难学，“我觉得是我脑袋不好使，一个单字背了一整天还是在背着同一个字，进步的速度非常慢。”一旁陈庭妮也笑着点头说刘以豪真的学好久，都还在学着同样一个字。

被拱清唱《有一种悲伤》

刘以豪耳朵受罪

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庆功宴上，有媒体要求刘以豪清唱《有一种悲伤》，他一开始推说会让大家耳朵受罪，之后又叫陈庭妮陪他一起唱，最后勉为其难压低声音演唱数句，但现场环境嘈杂，感觉他只是对着陈庭妮演唱。其实刘以豪曾组乐团，但一直担任吉他手，自言不懂唱歌，但他在数部作品中都被要求开口演唱，除了《比》，还有之前电影《带我去月球》、电视剧《种菜女神》等，他笑言：“怎么会这样？我之前在乐团是死不开口的，真的觉得会让大家耳朵受罪。”