丹麦球员欲重返国家队‧奥根森：放下过去 丹麦男单球员奥根森透露，丹麦羽球国家队球员已决定放下过去，并尝试与丹麦羽总达成新的合作协议，以早日重返国家队训练。

丹麦男单奥根森代表八打灵出征紫盟决赛圈，前日半决赛在第1男单以3比1助队旗开得胜，无奈八打灵最终仍遭蒲种联军逆转，无缘决赛。图为奥根森在比赛期间向球迷作出逗趣庆祝动作。（照片来源：紫盟官方脸书专页）

（云顶26日讯）丹麦男单球员奥根森透露，丹麦羽球国家队球员已决定放下过去，并尝试与丹麦羽总达成新的合作协议，以早日重返国家队训练。

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由于丹麦羽总与丹麦羽球员协会互不妥协，原定于2013年直至2020东京奥运后结束的合作协议遭丹麦羽总提前于该年11月30日取消，令丹麦羽球国家队球员无法使用丹麦羽总的训练设施，并得到羽总教练和医务人员的指导和治疗等等，直到羽协和球员间达成新协议。

奥根森对于此状况感到失望，并表示他近2个月因需与丹麦羽总持续进行谈判、会面等“并非羽球员需做的”事务，而无法完全专注在自身的羽球事业方面。

不过，他说，“我已等待了2周时间，因此并不清楚最新进展和实际状况。”

奥根森：自力更生是不错经验

即使如此，奥根森指出，现在丹麦羽球员大多聚在一起训练，在外比赛时也是互相协助。

他表示，“我们（丹麦羽球员）一同安排训练计划，并尽可能让自己作好充份比赛准备。”

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奥根森渴望国际赛冠军

奥根森认为，这是一次不错的经验，让他从中懂得自食其力，但仍希望重返国家队并得到教练的指教。

询及2019年赛季目标，奥根森透露，他想夺下国际赛冠军，不拘赛事规模大小，并希望世界排名能逐步上升，以获得参加大型赛事的资格，最终目标为晋级奥运。

现年31岁的奥根森世界排名最高曾达到第2名，但2017年6月因脚伤“停机”6个月，世界排名也“打掉重练”最低下滑至第155名，于2018年复出后四处征战，最佳战绩为瑞士公开赛亚军，现世界排名已回升至第23名。

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2019年开季出师不利

不过，奥根森2019年赛季出师不利，在大马和印尼大师赛首圈分别不敌印尼2018年雅加达亚运男单金牌约纳丹和日本世界一哥桃田贤斗，连续2周上演“一轮游”。

奥根森是于昨日在云顶代表八打灵出战2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈半决赛第1男单赛事后接受媒体访问，这是他自2014/15首季赛事后第2度参赛。

昨日奥根森以3比1打败蒲种联军脚板伤未愈的男单刘国伦，赛后他对能为球队全取3分而表示高兴，但并不享受这场比赛。

在前2场单打掌握3分优势下，八打灵随后在双打项目崩盘，连丢6分，最终遭蒲种联军以7比10翻盘。