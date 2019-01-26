莎丽花： 石油开采 发展法令 . 没抵触 （古晋26日讯）砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达强调，1958年砂拉越石油开采法令（OMO）和1974年石油发展法令（PDA）必须同时宣读，不能单独行使。

砂政党联盟古晋第一区论坛进行时摄。左起为主讲人国立大学教授苏菲安、峇丹砂隆区国会议员南茜苏克利、首长署助理部长莎丽花哈茜达及主持人兼迪玛拉勿区州议员哈兹兰。

（古晋26日讯）砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达强调，1958年砂拉越石油开采法令（OMO）和1974年石油发展法令（PDA）必须同时宣读，不能单独行使。

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她是今日在砂政党联盟第一区论坛主讲砂历史及政治演变议题时表示，许多人都有疑问该2法令是否相抵触，但1958年砂拉越石油开采法令及1978年石油发展法令是截然不同的。



莎丽花哈茜达解释，1958年石油开采法令赋予砂拉越管理石油与天然气的开采权和税收权，在此法令下，国油必须向砂拉越申请采油执照，并受砂政府成立的砂拉越石油机构管制；至于1974年石油发展法令，则是让国油公司可在我国进行石油及天然气勘探。



“这不意味着1958年石油开采法令无效，这项法令仍可继续使用，亦没有出现相抵触情况。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





