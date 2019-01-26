紫盟羽球联赛‧前3场横扫沙登‧地不佬市夺第5 2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈周六名次赛，5/6名战地不佬市大胜沙登占据第5名，并一报初赛惜败之仇，而沙登只能屈居第6名。

文萨（右）与皮拉纳在紫盟决赛圈5/6名赛男双战中以3比1胜出，这赛季 4战全胜，并助地不佬市提前2场锁定第5名席次。（照片来源：紫盟官方脸书 专页）

（云顶26日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈周六名次赛，5/6名战地不佬市大胜沙登占据第5名，并一报初赛惜败之仇，而沙登只能屈居第6名。

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地不佬是以9比2横扫沙登，并在前3场便成功终结赛事，泰国男单阿都拉兹、女单李盈盈和泰国男双文萨与皮拉纳皆全取3分，而沙登仅在女单和男双各得1分，令最后2场混双和第2男单无需再战。

安邦再也与八打灵的3/4名次赛将在稍后进行。

昨日半决赛，甲洞与卫冕冠军蒲种分别战胜初赛冠军安邦再也和八打灵，继上赛季后再度会师决赛。

伊莉娜：最后赢家总是我们

对于决赛再遇甲洞，蒲种联军领队伊莉娜表示，甲洞虽自称处于下风，但此番可见他们争冠欲望十足，并期待甲洞将如何挑战蒲种联军。

但她仍自信道，“我们在每场赛事总面对不同戏码，但最后赢家总是我们。”

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询及有伤在身的刘国伦决赛出战与否，伊莉娜指他们将视医生意见和球员意愿而定，并指队中3名皆出战欲和责任感十足，昨日刘国伦也忍痛为球队抢分。

提及若刘国伦无法出阵，她故作神秘道，“蒲种联军总将小丑牌留到最后。”

查基利：无惧任何对手

甲洞教练查基利则表示，甲洞赛前目标就是决赛，现在他们将全力奋战，以取得最好的战绩，并指出他们已打败了安邦再也，因此他们不怕任何对手。

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对于决赛对手蒲种联军，他指出，双方这2季球员皆不尽相同，而这赛季甲洞球员相对把目标放得更高。

上季决赛蒲种联军最终以10比8险胜甲洞夺冠，这赛季初赛对决蒲种则以11比8取胜。