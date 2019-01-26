地球二氧化碳浓度升幅将创新高 英国气象局研究人员预测，本年地球大气中的二氧化碳浓度将创最大升幅，原因是厄尔尼诺现象导致热带太平洋地区升温，导致树木和植物生长较少，吸收的二氧化碳数量也相对减少。预测本年二氧化碳浓度将达到411ppm，超过2013年最高纪录的400ppm。

(图：互联网)

（伦敦28日讯）英国气象局研究人员预测，本年地球大气中的二氧化碳浓度将创最大升幅，原因是厄尔尼诺现象导致热带太平洋地区升温，导致树木和植物生长较少，吸收的二氧化碳数量也相对减少。预测本年二氧化碳浓度将达到411ppm，超过2013年最高纪录的400ppm。

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科学家表示，二氧化碳浓度增加，与森林、土地及海洋吸收能力下降有关。理论上，植物在夏天吸收较多二氧化碳协助生长。植物冬天落叶时，只会吸收少数二氧化碳，只是在气温变得和暖及干燥时，树木及植物的生长速度放慢，因此吸收二氧化碳量也下降。

英国气象局的钟斯博士指出，海平面升温在未来几个月将会持续，全球不同地区都有不同的影响，一些较为温和干燥的地区，发生山火的几率较高。在热带雨林地区，植物生长可能放缓。由于植物吸收二氧化碳能力下降，本年二氧化碳浓度将上升至百万分之2.75，高于去年的水平。

自1958年起，美国夏威夷莫纳罗亚的天文台一直不断监测和收集地球大气层中的化学成份数据，发现二氧化碳浓度因化石燃料排放及森林不断砍伐而上升30%。