巴鲁：砂沙泛婆大道不收过路费 （古晋26日讯）工程部长巴鲁比安宣布，前朝政府已同意不会在沙巴和砂拉越的泛婆大道征收过路费，希盟联邦政府也会这么作，以符合砂拉越人民对于道路发展的期望。

马兰诺湾至三马丹的泛婆大道，昨日由首长主持启用仪式后，将会正式开放给民众使用。

（古晋26日讯）工程部长巴鲁比安宣布，前朝政府已同意不会在沙巴和砂拉越的泛婆大道征收过路费，希盟联邦政府也会这么作，以符合砂拉越人民对于道路发展的期望。

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他指出，马兰诺湾至三马丹泛婆大道工程的落成，显示政府平衡发展全国各地的决心，新政府将继续实施惠民政策，缩短沙巴及砂拉越与西马各州的发展差距。



“泛婆大道连接工程，就是其中一项带动及促进地方上基建及经济发展的惠民项目。”



巴鲁比安今日出席马兰诺湾至三马丹泛婆大道推展及启用仪式，在致词时如是说。



与此同时，他说，泛婆大道工程分为两个阶段，即首个阶段是马兰诺湾至美里全长786公里，分为11个配套进行。第2阶段则是目前还在研究和规划，即从美里至老越（不经过汶莱）的道路工程。



他说，全长33公里的马兰诺湾至三马丹工程于2015年9月15日展开，今年1月4日如期完工。工程包括建设6座桥梁、5个主要路口以及交通岛。至于另外10个配套则是在2016年分阶段展开。



“砂拉越泛婆大道工程耗资164亿9000万令吉，其中马兰诺湾至三马丹路段耗资5亿8000万令吉。”

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）



