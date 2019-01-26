东铁计划课题两套说词·刘华才：内阁缺乏沟通协调 民政党主席拿督刘华才博士对财政部长林冠英及经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里，对于东海岸铁路计划是否已取消的课题竟出现两套完全不同的说词感到惊讶，而此事也突显了希盟政府内阁缺乏沟通及协调的严重问题。

（吉隆坡26日讯）民政党主席拿督刘华才博士对财政部长林冠英及经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里，对于东海岸铁路计划是否已取消的课题竟出现两套完全不同的说词感到惊讶，而此事也突显了希盟政府内阁缺乏沟通及协调的严重问题。

广告

他在文告中说，他今天受到了二次“受惊”，第一次是在早上看到阿兹敏宣布内阁已决定取消东铁计划的消息感到“惊讶”，而林冠英在下午“纠正”阿兹敏，改称东铁计划的命运将在下周才宣布，但这次则是“震惊”，而他也相信全马人民也有同感。

“我们的内阁到底发生了什么事？为什么两名位高权重的内阁部长，在同一件事上却出两种不同的说法？现在到底是谁说了算？这令人民感到非常混淆。”

他指出，东铁计划是一项国家大型发展计划，而且更涉及中国公司，政府在对外公布消息时如此杂乱无章，毫无协调，这将严重影响国家的国际形象。

他也提醒希盟领袖，尤其是有官位在身者，他们如今已是执政党及政府的一员，不能够再像以往那样信口开河，口无遮栏，因为他们所做出的每一项宣布，都会对国家和人民造成影响，甚至对大马与其他国家的外交造成影响。

刘华才质问，如果事实真如林冠英所说，阿兹敏对对内阁的决定并不知情，那么阿兹敏就有公然说谎之嫌，希盟政府是否准备对付阿兹敏？

“我们认为这并不是一件小事，因为大马政府取消东铁计划的新闻，已在国际媒体上广泛报道，包括新加坡海峡时报及香港的南华早报，如果阿兹敏在不知情的情况下做出宣布，那么内阁就必须采取行动对付阿兹敏，反之，就是林冠英在误导人民，后者就应该受对付。”