AI打StarCraft‧完胜2高手 美国科技公司DeepMind开发的人工智能《AlphaStar》之前亮相，随即在2周内连续2场比赛中，以压倒性姿态击败2名电竞游戏《星海争霸2》（StarCraft II）的国际顶尖高手，令人叹为观止。

（图：互联网）

（华盛顿26日讯）人工智能（AI）技术发展一日千里，不但能应用于工业、医疗，更在电竞游戏上发扬光大。

广告

美国科技公司DeepMind开发的人工智能《AlphaStar》之前亮相，随即在2周内连续2场比赛中，以压倒性姿态击败2名电竞游戏《星海争霸2》（StarCraft II）的国际顶尖高手，令人叹为观止。

比赛上月19日在DeepMind伦敦总部举行，公司周五在YouTube和游戏软体影音串流平台Twitch上，公开AlphaStar完胜对手的录影片段。AlphaStar先跟世界排名44位的德国职业电竞选手TLO对战，两人对战5回合，AlphaStar以5比0大胜；2周后，AlphaStar再与世界排名13位的波兰选手MaNa对战，同样在5回合中大胜而取得二连胜。

AlphaStar在比赛中全程使用神族（Protoss）出战，最初对战TLO时，显得有点生涩，惟在2周后对决MaNa时，实力已大幅提升。专家形容，AlphaStar的操作过程近乎完美，展现超越人类极限的策略能力。