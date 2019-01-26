河水高涨．沙巴长命雨淹3县 一场长命雨造成沙巴北部的必打士、哥打马鲁都和古打毛律县河水高涨，多个甘榜和道路淹水，必打士滤水厂汲水站泡在水中半夜停止运作，全县2633名用户水供受影响。

消拯人员在水中接力，把女童安全带离灾区。（图：星洲日报）

（亚庇26日讯）一场长命雨造成沙巴北部的必打士、哥打马鲁都和古打毛律县河水高涨，多个甘榜和道路淹水，必打士滤水厂汲水站泡在水中半夜停止运作，全县2633名用户水供受影响。

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在哥打马鲁都，今早8时为止有33个家庭共118人家园被淹，由消拯部队协助灾民疏散至4个临时疏散中心。

这批灾民来自12个受灾甘榜。4个疏散中心为甘榜冷哥会堂、甘榜摩索洛会堂、甘榜摩峦会堂以及特利提班国小。

该县嘉纳路5.7公里因淹水交通告中断，其他主要道路仍可通车。

沙巴多区包括北部、西海岸及东海岸等从昨天开始下雨，截至今午2时仍在下雨，目前只有马鲁都涉及灾民疏散。

滤水厂关闭

必打士断水

在必打士，唯一的滤水厂汲水站在卡巴达山河水位暴涨下泡在水中，因水急混浊半夜停止操作，并于凌晨1时30分关闭。

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水务局发出紧急通告因滤水厂关闭，局部地区水压降低将造成用户无法获得正常水供，预料全县2633名用户受影响。

截至上午11时45分，必打士有9座甘榜和2条道路淹水。

古打毛律15甘榜受灾

在古打毛律，3条主河道水位从昨晚开始急升，县内水灾黑区陆续沦陷，截至上午9时有15个甘榜受灾，甘榜林顿前往甘榜登盖及马拉佳的道路无法通车。

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哥打马鲁都消拯部队从25日晚开始启动救灾行动，26日一早出动救生艇到灾情告急地区准备疏散灾民。（马新社图）

标必打士卡巴达山河水位暴涨，滤水厂汲水站被迫关闭，造成全县水供受到影响。（图：星洲日报）题