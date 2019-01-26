低薪宿舍环境差．康乐卷入剥削外劳风暴 世界最大保险套制造商康乐公司（Karex Berhad）卷入剥削外劳风暴，该公司的尼泊尔及孟加拉籍外劳员工被指遭受不公平待遇，包括低薪资、宿舍环境不理想等。

外劳声称他们须缴付49令吉的住宿费，但只获得双层铁架床的一半、没有床褥，在肮脏的墙壁上悬挂一条绳子作为衣柜。（照片取自电讯报）

（八打灵再也26日讯）世界最大保险套制造商康乐公司（Karex Berhad）卷入剥削外劳风暴，该公司的尼泊尔及孟加拉籍外劳员工被指遭受不公平待遇，包括低薪资、宿舍环境不理想等。

广告

月薪1026无法养家

英国电讯报（The Telegraph）报道，该报记者上周走访该公司位于马来西亚笨珍、士乃及波德申的工厂时，向22名尼泊尔及孟加拉籍外劳了解情况后，从其中一名外劳口中获知他每月只能赚取约1026令吉的薪金，一周工作6天，每天工作8个小时。

一名叫玛赫斯的员工声泪俱下透露，他2年前将2名孩子留在尼泊尔加德满都，到大马工厂工作。由于无法加班，现在的他担心每个小时6令吉的薪金不足够支撑家人，包括妻子、母亲及孩子的生活费。

“我有家庭，我也需要在这边吃及生活，无法赚取加班费用，我无法支撑我的家庭，我能做些什么？”

每月须缴住宿费

他说，招募人向他收取4410令吉的费用，将他带到康乐工作，并承诺可让他赚取两倍他所需的金钱，他因此决定签下3年合约。处于负债处境的他虽然面对不如承诺中的情况，但无法辞去这份3年合约的工作，因为如果提早解约需赔偿3个月的薪金。

广告

电讯报也提到，笨珍工厂的外劳12人共同挤在潮湿及不卫生的宿舍房间，他们申诉每个月必须缴付49令吉的住宿费，但只获得双层铁架床的一半、没有床褥、在肮脏的墙壁上悬挂一条绳子作为衣柜、肮脏破损的厕所及一个只有两个煤气炉的厨房，甚至会有毒蛇出没。

据《福布斯》（Forbes）报道，康乐公司一年生产50亿个避孕套，生产量估计占全球的15%，供应给英国国民医疗服务（NHS）、特易购（Tesco）、药妆连锁店Boots及Superdrug。

吴铭杰：严正看待指控

康乐公司首席执行员吴铭杰表示，该公司严正看待这些指控，会“持续保持警惕和改进”，包括聘请专于道德贸易、人权及劳工标准的独立公司，在45天内展开“完整的社会分析”，同时也会设立管理层及员工委员会。

广告

他也透露，从1月1日起，该公司的员工可以随时终止合约，不需要赔偿。

他说，49令吉的住宿费也从1月1日开始停止征收。该公司也有计划在本月将员工移至新宿舍。

“所有员工的福利和安全至关重要，安全措施将获得改善。”

吴铭杰虽然没有具体地回答生活工资的问题，但他说，员工的工资可在年度审查后获得调整。