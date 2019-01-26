诈骗1685万来马避风头．14爱情包裹骗子隆落网 7名尼日利亚爱情包裹骗子伙同7名泰籍女子，在泰国骗走1亿2900泰铢（1685万令吉）后潜逃来马避风头，而在马泰警方互相合作下，最终匿藏在首都的他们全数落网。

（吉隆坡26日讯）7名尼日利亚爱情包裹骗子伙同7名泰籍女子，在泰国骗走1亿2900泰铢（1685万令吉）后潜逃来马避风头，而在马泰警方互相合作下，最终匿藏在首都的他们全数落网。

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据国文《大都会日报》报道引述消息说，马泰警方根据情报于上周三（16日），在首都的几个住宅区展开7次突击行动，逮捕了14名男女嫌犯，分别是7名尼日利亚籍男子与7名泰国籍女子。

“这7名男子在诈骗刑事罪下被泰国警方通缉，而另7名女子相信与他们勾结。”

消息披露，警方初步调查显示，这个诈骗集团去年在泰国设立诈骗基地，并透过社交媒体脸书以及盗用他人的照片，以爱情包裹诈骗手法，在一年内骗走逾百名泰国女性约1亿2900泰铢。

消息指出，警方调查后发现，这个诈骗集团去年的诈骗金额达1亿泰铢（1300万令吉），今年开年至今，则已骗走2900万泰铢（370万令吉）。

“警方在行动中起获了干案工具，其中包括手机、电脑、其他电子设备，以及诈骗集团与女受害者的聊天记录。”