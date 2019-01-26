王毅为华为抱屈‧“不能接受政治打压企业” 正在意大利访问的中国外交部长王毅，被媒体问及华为近来因资安疑虑遭多国打压。他说，在没有任何证据的情况下，动用国家力量来抹黑和打击特定的企业，这种作法既不公正，也不道德，他还强调，背后显而易见的政治意图和政治操弄，更是不能接受。

（罗马／温哥华26日综合电）正在意大利访问的中国外交部长王毅，被媒体问及华为近来因资安疑虑遭多国打压。他说，在没有任何证据的情况下，动用国家力量来抹黑和打击特定的企业，这种作法既不公正，也不道德，他还强调，背后显而易见的政治意图和政治操弄，更是不能接受。

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王毅认为各国都应对这种无理的作法、这种霸凌行径予以警惕，加以抵制。企业就是企业，企业的生存发展最终要由市场竞争来决定。政府要做的，就是为他们提供公平、公正和透明的营商环境。各国当然都有权利维护国家的信息安全，但是不能打着安全的幌子，以莫须有的借口损害甚至扼杀企业的正当合法经营。

中国外交部网站披露，在即将结束法国、意大利之行之际，王毅于当地周五晚接受记者采访时表示，无论是法国还是意大利，都明确地欢迎中国企业到他们国家投资兴业，都表示不会采取针对特定企业的限制措施，更不会歧视任何企业，愿意为包括中国在内的所有外国企业提供一个公平、开放、透明的营商环境。

中企转向值得信任国家

王毅说，在当前形势下，这些表态不仅是及时的，也是必要的。他相信，中国企业将会把目光更多投向能让他们安心、并值得信任的国家。

而《日本经济新闻》英文版网站周四刊载一篇孟晚舟的投稿，谈及企业对大学资助的因由，并强调华为从未想过从合作伙伴获取各种专利或研究成果，被视是回应英国牛津大学暂停接受华为资助一事。

另一方面，加拿大驻华大使麦家廉周五在温哥华出席一个慈善午宴，再提及孟晚舟事件，他向当地媒体StarMetro称，若美国放弃要求引渡华为首席财务长孟晚舟，“对加拿大是好事”。麦家廉此前才就其失言致歉。

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麦家廉早前以3个“有力论据”

公开评论孟晚舟引渡案，提出3种“可能结局”，并认为孟晚舟有很大机率胜诉。他周四发表声明道歉，承认失言。