无牌夜店提供性服务．警捕8印尼女子 格拉那再也1间没有营业执照的夜店，不但提供烈酒予顾客，还暗中供应年轻貌美的女郎陪坐，甚至可为付费高的顾客提供性服务，结果昨晚午夜被警方取缔，8名印尼女郎当场被捕！

被捕的8名印尼籍陪坐女郎，接受警方盘查。（图：星洲日报）

（八打灵再也26日讯）格拉那再也1间没有营业执照的夜店，不但提供烈酒予顾客，还暗中供应年轻貌美的女郎陪坐，甚至可为付费高的顾客提供性服务，结果昨晚午夜被警方取缔，8名印尼女郎当场被捕！

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此外，有2名女学院生相信是跟朋友到夜店消遣，结果一度被误认为是陪坐女郎，不过警方在经过检查后已让他们离开。

逮看守员外劳起器材

警方也在行动中逮捕该夜店1名印裔男看守员及1名孟加拉男外劳，并起获一批音响器材、8瓶烈酒、8张账单及100令吉现款。

上述夜店位于SS7/26路1栋大厦内，营业时间由傍晚6时至凌晨时分，据警方查悉，夜店业者已在当地暗中营业逾半年。

雪州警方反风化、肃赌及私会党取缔组主任莫哈末凯山副警监说，被捕的男女，年龄介于24至34岁，其中8名印尼女郎，一些被查悉没有合法入境证件，一些则逾期逗留。

他说，上述女郎是根据陪坐次数来抽佣，警方目前援引移民法令第6（1）（C）条文及关税局法令第35条文来调查此案。

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被捕的2男8女，事后全部被带返灵市警区总部查办。