特朗普让步 临时拨款未含筑墙费‧美国政府重开3周 美国政府关门暂时结束！面对许多基层员工领不到薪资而抱怨连连的压力下，美国总统特朗普“妥协”，周五签署了临时开支法案，暂停美国史上最长的35日政府关门，为期3周。临时开支法案中并不包括特朗普要求的57亿美元（约235亿令吉）建墙资金。

特朗普周五在白宫玫瑰园宣布，他和国会两党领导人就暂时结束美国历史上联邦政府最长关门达成一致，特朗普这次谈话后并未接受提问。（图：美联社）

（华盛顿26日综合电）美国政府关门暂时结束！面对许多基层员工领不到薪资而抱怨连连的压力下，美国总统特朗普“妥协”，周五签署了临时开支法案，暂停美国史上最长的35日政府关门，为期3周。临时开支法案中并不包括特朗普要求的57亿美元（约235亿令吉）建墙资金。

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特朗普疑以退为进

有媒体认为这是民主党藉众议院议长佩洛西的胜利，她始终坚持，要特朗普先重启政府运作，再来协商加强边境安全的方案。但一些保守派人士认为，特朗普的决定看似屈服，实际上却是以退为进的迂回战略。

共和党控制的参议院和民主党控制的众议院迅速地通过这个临时开支法案，特朗普正式签署该法案。未来3周内，白宫和国会仍需协商通过长期的开支法案。

特朗普不放弃争取筑墙费

特朗普在白宫玫瑰园发表讲话称，这次政治风暴影响的联邦政府员工们都是“了不起的爱国者”，也承诺这些人将会“很快，或尽快”收到完整的薪资。

他不忘软硬兼施指出，希望接下来国会两党能向美国人民及全世界展现置国家利益于政党之上的态度，协商出有墙、或实体屏障的边境安全强化方案。

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他重申：“我们除了建造一堵坚固的围墙或是钢铁障碍之外真的没有其他选择”，并指他从来就没有要求要盖中国式的长城。

特朗普亦警告说，如果不能从国会得到公平的协议，那么政府还是会在2月15日之后再度关门，不然他就会使用“美国法律和宪法赋予他的权力来回应这种紧急状态。”他将此称作是“非常强有力的备用选项”。

舒默：盼特朗普汲取教训

民主党藉参议院领袖舒默表示，他希望特朗普和共和党从这事件汲取教训，如果因政策问题关闭政府只会弄巧成拙。舒默表示，民主党人和特朗普在边境安全问题上许多领域有共同之处，但不是筑墙。

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美国媒体周五报道，从内部文件中的内容来看，特朗普已经找好了宣布国家紧急状态后的建墙资金来源，总计高达70亿美元（约289亿令吉）。

特朗普的让步有其不得已的原因。由于本次关门涉及约四分之一的政府部门、80万联邦雇员，很多拿不到薪水的政府员工开始抱怨，其中有指责民主党的、但更多是批评特朗普的，而特朗普的支持率也随著政府关门时间加长而呈下降趋势。

影响执法单位 特朗普让步

路透社引述一名不具名政府官员透露，特朗普是在得知政府停摆状态对执法单位造成的压力后，才决定让步妥协。官员并称，白宫最终会接受一个包括筑墙资金的协议，就算数目比特朗普要求的57亿美元少。

此外，政府关门的影响持续扩散。周五上午，联邦航空管理局（FAA）突然给东北部多个机场下达禁止航班进出港的命令，其中包括纽约拉瓜迪亚、新泽西纽瓦克等几个全美最繁忙的机场，原因是空管人员严重不足。这项命令导致有关机场的升降航班出现大面积延误。

美国联邦调查局（FBI）局长雷伊在向雇员发表的视频讲话中称，政府停摆“难以想像”、“目光短浅”和不公平。