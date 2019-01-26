厂工屠狗视频引网民谩骂．兽医局脸书回应爱狗人投诉．“为吃狗肉杀狗不违法” 彭亨州兽医局官方脸书通过私讯回应爱狗人士的投诉时表示，如果目的是为了食用，有关屠狗行为并不属于违法。

（关丹26日讯）昨天两段在社交网络上疯传的马中关丹产业园员工涉及屠杀黑狗疑为吃狗肉的视频，引起本地各族网民大力谴责。无论如何，彭亨州兽医局官方脸书通过私讯回应爱狗人士的投诉时表示，如果目的是为了食用，有关屠狗行为并不属于违法。

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食用者须承担染疾风险

该回应指称，当局已经获知有关屠狗视频，也了解其目的是为了食用。根据2015年动物福利法令，任何屠杀动物的行为都是被禁止的，除非根据该法令第30（2）a条文，即作为人们食用的目的。

因此，兽医局不能对涉及者进行提控，因为根据有关法令，他们并没有犯法。

询及屠杀及食用来历不明的狗肉，是否会引发传染疾病的问题。当局的回复指出，虽然动物福利法令并没有禁止人们吃狗肉，不过有关感染疾病的问题，就成了食用者必须自行担当的风险。

上述两段发生在马中关丹产业园内的视频，显示3名华裔男子吊起一只黑狗，再以铁锤敲头打死、去毛及剖腹清理内脏，疑似准备烹煮狗肉的行经，引起其他网民谴责。

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彭州兽医局官方脸书通过私讯回应指出，如果目的是为了食用，有关屠狗行为并不属于违法。