房长：甲洞不设焚化炉‧双文丹建废料转换能源厂 房屋及地方政府部长祖莱达指出，该部已经鉴定双文丹作为兴建废料转换为能源厂（waste to energy plant）的地点，而已经被耽搁的甲洞焚化炉计划不会继续进行。

祖莱达（右一）示范如何以铝罐换现金和通过亲善卡累积分数，左起为阿兹敏、赛再纳阿比丁、莫哈末再因和哈密。

（雪兰莪‧安邦26日讯）房屋及地方政府部长祖莱达指出，该部已经鉴定双文丹作为兴建废料转换为能源厂（waste to energy plant）的地点，而已经被耽搁的甲洞焚化炉计划不会继续进行。

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至于何时开始在双文丹兴建，她说，目前还在寻求内阁批准。

她出席3R流动中心及国油亲善卡推介礼后说，废料转换为能源厂与垃圾焚化炉不一样，是一项更加全面和先进的技术。

她说，目标是在两年内在达致“一州一废料转换为能源厂”。

安邦将设厨余厌氧消化器

也是安邦区国会议员的祖莱达说，将会在安邦设立一个厨余厌氧消化器（anaerobicdigestion for food waste），鼓励人民把厨余或剩下的食物送到这个消化器，经过处理后成为肥料。

她指出，3R流动中心计划（3R On Wheels）已经推行一个月，收集了22公吨可以再循环的垃圾，希望我国在2020年可以达致30%垃圾再循环的目标。

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她说，通过上述计划，人民可以把垃圾换成钱，只要把可回收物资拿到国油油站设立的3R流动中心和阿南弗拉的回购中心（buyback centre），可以换成现金，而国油亲善卡（kad mesra）持有者也可以累积分数，这些分数可以在国油油站商店兑换物品。

阿南弗拉：回收物资换钱累积分数

阿南弗拉首席执行员拿督莫哈末再因致词时表示，该公司与国油贸易有限公司合作推行上述计划，全马有约700万名亲善卡持有者，持卡者回收物资可以换取现金和累积分数。

他说，通过社交媒体如脸书、推特和Istagram，广泛传播3R流动中心的罗里收集回收品的地点和时间表，提醒民众收集可回收物资。

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国油亲善卡累积分数的方式分成两类，A类别是使用过的食油及铝罐等，每公斤可以累积3分；B类别如纸张、瓶子则是1分。

至于换取现金方面，每公斤使用过的食油可换取1令吉10仙、每公斤铝罐则是2令吉50仙、每公斤旧报纸则是29仙；电子废料方面，旧的电脑主机（CPU）5令吉50仙、笔记型电脑3令吉50仙、伺服器15令吉等。

推介礼与会者包括经济事务部长拿督斯里阿兹敏、国家固体废料管理局总监依斯迈、安邦再也市议会主席拿督哈密、国家石油贸易公司董事经理兼首席执行员拿督斯里赛再纳阿比丁。

祖莱达促勿乱丢垃圾

祖莱达说，希望人民不要以“没有垃圾桶”为借口而乱丢垃圾，地方政府无需因此增加垃圾桶，人民应该养成“找垃圾桶丢垃圾”的习惯，而不是为乱丢垃圾找借口。

她说，希望安邦区的人民好好地把垃圾丢入垃圾桶，否则她身为“垃圾部长”，如果其选区却满地垃圾，非常难堪。

“人民也要勇敢批评乱丢垃圾的人，把垃圾丢入垃圾桶以及做好垃圾分类，是我们希望带入的新文化。”

验尸庭查阿迪死因28日结束

另一方面，祖莱达说，调查殉职消拯员莫哈末阿迪死因的验尸庭，首阶段从1月18日开始至28日结束，至于第二阶段的审讯则于3月2日开始至3月8日。

询及阿迪的家人希望能够加快处理，她说，整个过程不会太久，毕竟还是有一些程序需要遵守，例如批准受委的律师等。