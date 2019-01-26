黄佩娟·戛然而止的28魔咒 新加坡新生代男艺人冯伟衷日前在纽西兰接受军训发生意外，经过多次抢救后，周四仍因伤势严重，宣告不治，一颗正蓄势发光发亮的明日之星，却就此殒落，壮志未酬，让人惋惜，也不胜唏嘘。

新加坡新生代男艺人冯伟衷日前在纽西兰接受军训发生意外，经过多次抢救后，周四仍因伤势严重，宣告不治，一颗正蓄势发光发亮的明日之星，却就此殒落，壮志未酬，让人惋惜，也不胜唏嘘。

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童星出身的冯伟衷，对南马观众或是常观看新加坡电视剧的观众并不陌生，大家可以说是看着他长大，从一位稚嫩的小演员，蜕变成新加坡演艺圈星味十足的“小鲜肉”，除了演戏，才华横溢的他，近年还把发展触角延伸至音乐和幕后当导演、写剧本，前途无量，偏偏天妒英才，让他从此就只能停留在28岁这个年华正好的年纪，让观众永远记住他那张秀气俊朗的颜容，朝气璨烂的笑容。

冯伟衷骤然离世，让大家不期然又会忆起多位正处于事业蓬勃发展之际，却因意外的发生，就此告别人生舞台的年轻艺人，包括了“永远的功夫巨星”李小龙、黄家驹、李国豪、陈百强、许玮伦、张雨生、只拍过3部作品却是好莱坞“传奇巨星”的占士甸（James Dean）和希夫莱杰（Heath Ledger）等，他们离开时的年纪都未超过35岁，当中占士甸只有24岁，而最吊诡的是，希夫莱杰、李国豪、许玮伦和冯伟衷离开时，恰恰都是得年28岁，这个巧合，不免引人揣测：难道“28”是娱乐圈的一个“魔咒数字”？

虽然这些艺人的人生很短暂，但他们留下来的作品，相信会永远深植在大家的心中，永垂不朽！