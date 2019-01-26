阿邦佐点名云南 . 砂中更密切合作 （古晋26日讯）砂拉越州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里期盼砂拉越与中国在未来日子建立更密切合作关系。

砂州元首泰益玛目（左六）在中国驻古晋总领事程广中（左五）陪同下，走入中国驻古晋总领事馆新春招待会会场，并亲切和出席者握手寒暄。

（古晋26日讯）砂拉越州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里期盼砂拉越与中国在未来日子建立更密切合作关系。

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他指出，中国驻古晋总领事馆协助推动中国与砂拉越的的社会、经贸甚至教育方面带来贡献。



阿邦佐哈里昨晚出席中国驻守古晋总领事馆举办的2019年春节招待会上，如是指出。



他也多次到访中国，包括云南、昆明及福州等。他期待，中国的转型地区如云南能与砂拉越进一步合作。他说，云南省也在中国国家主席习近平的领导下积极迈向转型和全新发展。



他指出，之前他也前往福州访问，看到中国开放政策带来的效益。他感谢中国未来与砂拉越在各方面能够加强合作。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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砂州元首敦泰益玛目（左四）和州元首后杜潘拉嘉古迪泰益（左三），协同首长阿邦佐哈里（右二）和夫人祖玛安妮（左二），以及中国驻古晋总领事程广中（右）和总领事夫人高翠莲（左）上台向来宾敬茶。