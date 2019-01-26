“难负荷每年5亿贷款利息”‧阿兹敏：东铁取消 “我们仍欢迎中国的任何形式的投资，但我们会以个案看待。”

（吉隆坡26日讯）经济事务部长拿督斯里阿兹敏说，政府是因每年需偿还5亿令吉的高贷款利息，财务难以负荷而决定取消东海岸铁路计划（ECRL）；但他强调，尽管东铁计划取消，但这并不影响马中两国关系，政府仍欢迎中国以任何形式进行直接投资。

广告

“我们仍欢迎中国的任何形式的投资，但我们会以个案看待。”

他今早推介马来武术协会的一项活动后说，这项决定是于前天（24日）的内阁会议中做出，也是政府的最终决定。若政府继续该计划每年则需支付5亿令吉的利息，因此内阁决定终止该计划。

“内阁做出这项决定是因为东铁计划成本太高，我们目前没有足够的经济能力。若这项计划没有被终止，政府需要偿还的利息是每年近5亿令吉，这是我们无法做到的事情。”

确保能负担赔偿数额

询及取消东铁后的需赔偿数额，阿兹敏说，需赔偿予中国交通建设股份有限公司（CCCC）的数额尚未详细说明，赔偿金额将由财政部在近期内进行相关程序后确定，以确保该笔数额不加重我国财务负担。

询及是否有物色新的承包商时，部长回应说，政府尚未决定新的发展商或承包商，目前我国接受来自各方的任何形式的投资，但胥视我国财务状况定夺。

广告

“我们经常审查所有来大马进行投资的新申请，并不只是东铁计划，因为我们需要维持外来直接投资。