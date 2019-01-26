林冠英：他可能不知敦马决定‧对阿兹敏言论感惊讶 财政部长林冠英对经济事务部长阿兹敏指东海岸铁路计划（ECRL）已经被取消的言论感到惊讶。

（吉隆坡26日讯）财政部长林冠英对经济事务部长阿兹敏指东海岸铁路计划（ECRL）已经被取消的言论感到惊讶。

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他说，可能阿兹敏没有被通知有关首相敦马哈迪于内阁会议上做的决定，而他将会等待首相的指示以採取下一步行动，若有必要，将在下週针对东铁计划的问题发表官方声明。

他于今日出席大马皇家关税局主办的世界关税日后，在新闻发布会上受询及阿兹敏指政府在两天前的内阁会议中决定，终止与中国交通建设股份有限公司（CCCC）签署的ECRL合约一事，如此回应。

“我对他的宣佈感到惊讶，可能是他没有被告知有关敦（马哈迪）的决定，但可能这是他的立场。”

林冠英开始时快人快语指阿兹敏没有出席最近一次的内阁会议，惟很快就说：“对不起，我不会说阿兹敏没有出席内阁会议，以免引起负面的看法，我的意思是他不知道敦（马哈迪）的决定，无论如何，我将根据敦的指示发布声明。”