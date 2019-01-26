泰国家集团证券新Aktis Capital‧或涉刘特佐债券交易 《彭博社》早前揭露，富豪刘特佐透过大马银行（Ambank）以及泰国经纪人的债券销售，从一马发展有限公司（1MDB）获得经济收益后，亦牵扯出泰国的国家集团证券（Country Group Securities Pcl）以及新加坡Aktis Capital或涉及这起丑闻风波。

（吉隆坡26日讯）《彭博社》早前揭露，富豪刘特佐透过大马银行（Ambank）以及泰国经纪人的债券销售，从一马发展有限公司（1MDB）获得经济收益后，亦牵扯出泰国的国家集团证券（Country Group Securities Pcl）以及新加坡Aktis Capital或涉及这起丑闻风波。

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财经周报《The Edge》报道，1MDB前身——登嘉楼投资机构（TIA）于2009年发行的50亿令吉债券发售由马来西亚投资银行安排，并在登嘉楼投资机构（TIA）股东登嘉楼政府反对的情况下，由首席执行员拿督沙鲁海米批准发行有关债券发售。

据悉，有关30年期伊斯兰债券的票面利率为5.75%。

不过，大马投资银行（AmInvestment）在没有通过招标的情况下，以大幅折扣出售债券，也在当时引发了异议。

时任联昌银行（CIMB）首席执行员拿督斯里纳西尔向国家银行和证券委员会投诉有关债券的售出方式，以及为何政府担保的债券必须支付5.75%的高额利息，并以折扣价出售。

消息人士称，尽管监管机构在当时亦对交易提出异议，但没有进一步追究此事。

折扣13%出售

2公司获利5.59亿

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然而，调查人员重新调查后发现以下情况，大马投资银行向泰国国家集团证券出售了38亿令吉的债券。据《彭博社》报道，其他5亿令吉被出售给一家新加坡公司，但没有透露该公司的名称。

无论如何，《The Edge》探悉，该新加坡公司是Aktis Capital。

这些债券以13%的折扣出售给泰国国家集团证券和Aktis Capital，即以87令吉的折扣价购买这些原价为100令吉的债券。

大马投资银行随后立即代表两家公司将债券转售给当地投资者（主要是养老基金和保险公司），价格在100令吉和105令吉之间，使两家公司及其客户快速获得巨额利润——估计为5.59亿令吉。

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大马投资银行向Acme Time转移1.13亿美元

然后，泰国国家集团证券指示大马投资银行向新加坡的Acme TimePte Ltd发送1.13亿美元的风力利润（windfall profit）。

美国调查人员已经确定，AcmeTime在苏格兰皇家银行（RBS）旗下私人银行Coutts的账户是由刘特佐和其同伙陈金龙所控制。

值得注意的是，陈金龙曾在2009年9月30日致函苏格兰皇家银行，指示转账2000万美元给沙地国际石油创办人奥贝德（Tarek Obaid）在瑞士摩根的账户。

这次转账是在1MDB与PetroSaudi国际公司签署合资企业后的第二天进行的，为此投入了10亿美元。

报道指出，刘特佐向奥贝德提供的2000万美元，疑似从50亿令吉登嘉楼投资机构债券中获得的某种“费用”。

马来西亚调查人员正在调查，为何大马投资银行没有将债券直接出售给最终的买家，而是透过泰国国家集团证券和Aktis Capital获得巨额利润。

调查人员还在调查，是谁指使大马投资银行向新加坡Acme Time转移1.13亿美元。

据悉刘特佐父认识泰商

消息人士称，刘特佐的父亲丹斯里刘福平拥有泰国血统并认识泰国的一些主要商人。

这就解释了为甚么刘特佐选择泰国国家集团证券作为证券公司购买并快速转换债券。

据信调查人员正在寻找谁是Aktis Capital的客户，并且和刘特佐一样，从1MDB中获取庞大收益。

由于Aktis Capital位于新加坡，马来西亚调查人员需要新加坡金融管理局和市政府商务部的合作，以了解这些人是谁，以及他们是否不恰当地赚钱。