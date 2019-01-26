森林局报案指短片不实．沙巴雨林公园没被盗木 沙巴森林局针对近日社交媒体流传俊源新村的热带雨林公园发生盗木短片，向警方及大马通讯及多媒体委员会报案，揪出造谣者。

沙州青年及体育部长潘明丰日前巡视热带雨林公园，确认没有盗木事件。（图：星洲日报）

（沙巴．山打根25日讯）沙巴森林局针对近日社交媒体流传俊源新村的热带雨林公园发生盗木短片，向警方及大马通讯及多媒体委员会报案，揪出造谣者。

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沙森林局首席护林员拿督马索再尼说：“热带雨林公园没有盗木，我们（森林局）有员工在公园里值班，为何（造谣者）不向我们的员工求证？”

指拍摄者诋毁森林局

他今早召开新闻发布会说，拍摄者没有向森林局求证，便在网上发出盗木言论，是极不负责任行为，严重诋毁新政府及沙巴森林局的名誉。

“森林局愿意聆听及接纳民众所提供的宝贵意见，但我们绝不认同及接受捏造谣言的行为。”

询及此次盗木事件是否存有政治目的时，他表示，他不懂是否存在政治目的，而他也不是政治人物，因此这个问题只能交由人民判断。

马索再尼披露，该热带雨林公园于去年8月经过一场暴风雨肆虐后，导致约20英亩范围的树木被狂风刮倒，也造成该公园的步行道及木桥破损及断裂。

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“我获悉有关事件后，已下指示将热带雨林公园关闭3天，进行清理工作。”

马索再尼表示，修复该公园受损区域的费用估计需要10万令吉，预计至少需要2个月时间进行修复工作。

早前社交媒体疯传一则短片，一名华裔男子用手机拍摄俊源新村的山打根热带雨林公园，并指该处发生盗木案，有不少树木遭非法砍伐，引起网民热议。

沙州卫生及人民和谐部长兼山打根区国会议员拿督黄天发的特别事务官刘振鸿及州青年及体育部长拿督潘明丰也先后向森林局求证后，向民众解释来龙去脉。

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