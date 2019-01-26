抗拒者忧副作用．网络成反疫苗温牀 英国皇家公共卫生协会（RSPH）指出，社交媒体和网络论坛成为散播反对疫苗注射资讯的温床，带来公共卫生危机。

名为“停止强制疫苗”的脸书账号在社交媒体上传播婴儿接受疫苗注射后死亡的照片与资讯，遭英国广告监察组织认为缺乏证据及误导网民，而要求脸书删除。

（八打灵再也26日讯）英国皇家公共卫生协会（RSPH）指出，社交媒体和网络论坛成为散播反对疫苗注射资讯的温床，带来公共卫生危机。

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英国皇家公共卫生协会今日发布报告指出，反对疫苗注射的组织在社交媒体上发放大量婴幼儿接受疫苗注射后受到损害的不实消息。

半数父母曾接触错误资讯

该会稍早前在一项涉及逾2600名子女未满5岁家长的调查中发现，近半受访者从社交媒体，以及多达47%的受访者从网络论坛，接触到负面的疫苗资料。

“有半数婴幼儿父母称曾在社交媒体上接触过反疫苗的错误资讯，而抗拒疫苗者主要就是出于对副作用的忧虑。”

报告指出，虽然只有10%的家长相信网络所言，但是该会担心若错误资讯频频出现，将动摇家长的想法，因为只要错误信息重复得够多，他们就会开始相信。

该会指出，人们一旦接受错误观念，可带来深远影响，例如1998年有流言指混合疫苗（MMR，麻疹、腮腺炎及德国麻疹）跟自闭症有关，该说法如今虽已被推翻，但是祸延至今。

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专家指出，疫苗能大减全球罹患传染病人数，导致严重副作用的个案比例不足100万分之一。

反疫苗团体近年透过社交媒体，发放大量宣称婴孩接种疫苗后死亡或受损害的帖文，其中名为“停止强制疫苗”（Stop Mandatory Vaccination）的美国群组在脸书上打广告，放置了两个月大婴儿接受疫苗注射后48小时死亡的照片，宣称：“不管几多岁注射疫苗，都会杀死你的孩子”。

英国广告监察组织去年11月评定该广告缺乏证据及误导，而下令禁止并指示脸书删除。

英国皇家公共卫生协会总监克拉默说：“我们需要通过网络和社交平台来打击错误的健康信息。

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我们呼吁社交媒体巨企和平台，研究对此可以做什么，因为社交媒体是不实资料、负面信息的温床，他们要负起某些责任。”

脸书：不禁谈论但会减低传播率

脸书发言人则说，脸书正致力平衡自由言论及安全，不会阻止人们谈论一些实际上不正确的事，尤其是他们并非蓄意，但是会采取措施减低可见和传播率。

香港流感疫情亦严峻，有组织早前提出为拒绝子女接种疫苗的家长制作“样本信”，向医生及校长表明不同意子女接受任何针药注射；卫生署对此表示，会适时纠正家长任何关于注射疫苗的误解。