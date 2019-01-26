程广中：涉及路桥 楼房 电站 . 中在砂承包10余工程 （古晋26日讯）中国驻古晋总领事程广中指出，2018年，中国和砂拉越经贸、基建等领域合作不断深化，人文交流合作亮点纷呈。目前中国企业在砂拉越的承包工程项目10余个，涉及公路、桥梁、楼房、水电站及燃气电站等领域。

砂地方政府及房屋部长沈桂贤（左）与夫人王淑燕（右）抵达会场时，与中国驻古晋总领事程广中（左二）与夫人高翠莲（左三）合照。

（古晋26日讯）中国驻古晋总领事程广中指出，2018年，中国和砂拉越经贸、基建等领域合作不断深化，人文交流合作亮点纷呈。目前中国企业在砂拉越的承包工程项目10余个，涉及公路、桥梁、楼房、水电站及燃气电站等领域。

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他昨晚出席2019年春节招待时表示，今年乃中马建交45周年，在过去45年，中马人民携手共谋发展、一起爬坡过坎，两国关系得到长足发展。



“尤其让我高兴的是，中方与砂拉越友好合作关系一直保持良好发展势头，双方高层在去年交往频密、成果丰硕。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

砂副首长道格拉斯（左）和夫人多琳（右）与程广中伉俪（左二及三）合照。