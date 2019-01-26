杨三九：柬越取代泰国进口‧香米供应暂不受影响 马来西亚米粮批发商公会署理会长杨三九表示，由于泰国香米进口价飙高，因此大马米商目前选择从柬埔寨和越南进口香米，所以香米市场供求暂不受影响。

杨三九（右四）派发红包给孩童，右起为郑信裕、王江海及黄德耀。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生26日讯）马来西亚米粮批发商公会署理会长杨三九表示，由于泰国香米进口价飙高，因此大马米商目前选择从柬埔寨和越南进口香米，所以香米市场供求暂不受影响。

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他今日率领该会理事前往巴生福爱之家儿童院作新春慈善捐助活动时对记者指出，以前进口泰国香米价格定在每公吨4000令吉，如今竟然飙至5700令吉；在无计可施下，我国只好另作选择，进口柬埔寨和越南的香米，反而泰国香米的进口比例就大大减少了。

他说，柬埔寨香米进口价每公吨仅4200令吉，越南则每公吨4000令吉左右，而且品质佳，现在泰国香米已有竞争对手。

柬越香米品质媲美泰国

“越南和柬埔寨近年的农业迅速发展，出产的香米品质甚至可以媲美泰国，尤其柬埔寨最为靠近泰国，品质相近。”

他表示，其实，大马人已从3年前逐渐接受越南和柬埔寨的香米。

同时，杨三九说，今年新春的米价没有多大波动，供应也足够。至于进口米价，一样稳定，只是国际进口米价稍涨。

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他指出，一般上政府会制定白米统制价，10公斤售价26令吉左右；因此，进口米也不能卖得太贵，否则乏人问津。

盼拨地农民大量种稻

“这几年，本地出产的米品质优、价格低，所以需求也变得越来越高；希望政府能够拨出更多的土地给农民大量种稻，以提高和增加产量满足内需，加上妥善的质量管控，更足以与外国米一争高低。”

他举例，印度长米现阶段的需求量也在日益增加中，因为人人趋向健康生活。

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期盼大马政府可以提供更多资助，让本地生产更多的优质米，好让米粮市场蓬勃发展，奋起直追他国。

“市场若有良性竞争，将有利于消费者。”

此外，他提及，该会每年新春都会寻找适合的慈善机构作捐助，希望能够帮助有需要族群。

这次他们选择资助福爱之家儿童院，除了捐献3万令吉作为扩建经费外，还献上年柑、美禄、白米、红包、饮料及肯德基家乡鸡与孩童共餐，场面温馨。

出席者包括该会总务郑信裕、财政周景光、商务黄德耀、宣传郑尚文、查账周树正、副财政王孙烈、副公关王江海、理事林卯顺及该儿童院院长彭际文等。