赛富丁促宏观看待东铁终止‧“全力发展关丹产业园” 他指出，虽然我国推动大型计划可以带动经济、创造就业机会，让国人受惠，但是以目前的政府财务现况，这涉及了非常庞大的开销，在必须缩减开支作为优先考量下，政府没有办法落实这项计划。

赛富丁认为人民应该从宏观角度看待终止东铁计划的课题，同时应全力发展马中产业园吸引外资。

（关丹26日讯）外交部长拿督赛富丁认为，人们应从宏观角度来看待东海岸铁路计划（ECRL）终止的课题，并且在现实及经济考量下，更积极投入马中关丹产业园（MCKIP）计划的发展，以便吸引更多外资尤其是中资到来投资。

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缩减开支无法落实计划

他指出，虽然我国推动大型计划可以带动经济、创造就业机会，让国人受惠，但是以目前的政府财务现况，这涉及了非常庞大的开销，在必须缩减开支作为优先考量下，政府没有办法落实这项计划。

赛富丁今午在关丹双溪勿拉国小，出席当地与民交流活动前，在新闻发布会上如此表示。

赛富丁同时也是英迪拉马哥打区国会议员，他表示希望大家更专注于如何提昇马中关丹产业园的投资。

引进更多外资

“目前在该产业园里只有一家大公司（联合钢铁），这已经为本地人带来大约4000个就业机会。我们也正努力地引进更多外资，特别是中国投资者。”

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他表示，负责发展马中关丹产业园及中马钦州产业园“两国双园”的联合委员会，在马来西亚一方，联合主席之一的国际贸易及工业部副部长王建民，以及他作为代表之一，在会议中也确保英迪拉马哥打及邻近地区的人民利益受到关注。

“我虽然知道东铁计划的重要性，但是我们一直以来专注的就是提昇马中关丹产业园的投资，如果这目标可以达成，相信这可平衡一些东铁终止带来的损失。”

指访华时已向中方反映

询及东铁计划的终止，是否将损害马、中关系时，赛富丁表示，马中向来关系良好，而关于终止东铁计划的课题，已经在我国较早时拜访中国北京的时候反映了。

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“中方也理解大马政府的困境，从那时候开始，大马政府一直都把专注力放在马中关丹产业园及其他可吸引中资的计划。”

他形容，作为国会议员，他对于东铁计划的终止爱莫能助，他只能专注马中关丹产业园，而这个产业园计划目前只发展不到25%。

“这里有3个区块，只有一个区块正在发展，也就是联合钢铁厂所处位置，而且这个区块也未达到100%发展，因此这里余下的发展空间非常大。

“我们必须谨记，我们拥有远大的目标，并不局限在英迪拉马哥打或关丹而已，我们希望让这里成为东海岸工业中心。”

受委彭行动理事会主席

赛富丁也宣佈，他已被首相敦马哈迪委任为“彭亨州行动理事会”主席，从今年1月1日开生效，不过理事会成员阵容还未定案；他将会在农历新年后的2月11日召开第一次会议，并且与县及土地局局长商讨有关发展的议题。

他说，这是为了确保任何非希盟执政的州属也获得发展，在这些州属的人民并没有因此被排除在外。