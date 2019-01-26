联储局或提前结束缩表．联邦政府重开．美股3大指数集体收涨 美国联储局（Fed）可能快将宣布提前结束缩减资产负债表的行动，加上华盛顿将暂时结束美国历史上持续时间最长的政府关门的消息，令投资者受到鼓舞，带动美国股市周五收高。

（纽约26日讯）美国联储局（Fed）可能快将宣布提前结束缩减资产负债表的行动，加上华盛顿将暂时结束美国历史上持续时间最长的政府关门的消息，令投资者受到鼓舞，带动美国股市周五收高。

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美国3大股指均上扬，道琼斯工商指数和纳斯达克指数连续第五周上涨。但标普500指数录得年内首周下跌，结束了连续4周的升势。

联储局1月29开会2天

道指收高183.96点或0.75%，报24,737.2点；标普500指数收高22.43点或0.85%，报2,664.76点；纳指收高91.40点或1.29%，报7,164.86点。

本周累计，道指涨0.09%，标指跌0.26%，纳指升0.11%。

联储局将于1月29及30日举行议息会议，《华尔街日报》周五报道，在不可能宣布加息下，官员届时会集中讨论如何处理资产负债表，有可能决定是否把资产负债表维持在远较金融海啸前为高的水平，意味提前结束缩表。

至于联储局主席鲍威尔会否在这次会议后向传媒交代最新的缩表时间，则视乎讨论进度。联储局在2017年10月开始缩表，鲍威尔曾说，预计3至4年才完成。

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美元跌

金价涨

美债价格下跌、收益率上扬。基准10年期美国国债收益率日内涨幅一度达到3.7个基点，一度升破2.75%，而美元指数一路下行，跌破96.0。美元走低推升金价，现货黄金一度重上1300美元，涨幅超过1%。

在美国总统特朗普证实他和国会议员同意推进一项为期3周的临时拨款计划，以重启政府之后，股指从高点回落。

近几天，由于政府关门和中美贸易紧张局势持续引发的不安情绪再度升温，投资者信心有所动摇。

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“随着市场中的一些不确定性开始消除，我们将对事态未来的发展有更清晰的认识，”

安联投资管理公司资深市场策略师CharlieRipley表示。“而今天政府结束停摆的消息，无疑在一定程度上缓解了上述不确定性。”

“但最可能的是，一些不确定性仍将存在，因为这只是暂时为政府提供资金的措施，”Ripley补充道。

在这些不确定因素中，美中之间持续的贸易争端仍令投资者担忧。

在瑞士达沃斯世界经济论坛即将闭幕之际，商界领袖对贸易战表示担忧，称他们“受够了”特朗普的政策。

路透对全球数百位经济学家的调查显示，中美贸易战升级将加剧全球经济放缓。

第四季企业财报季正如火如荼的展开，超过22%的标普500指数成份股公司已公布财报。其中72.3%的业绩超过了分析师的预期。