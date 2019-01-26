若中国经销商抢购一空 . “我吃不到叻沙怎办？” （古晋26日讯）中国驻古晋总领事程广中表示，砂拉越传统美食--叻沙已进入中国市场，摆上中国人民餐桌，并笑称如果中国经销商把砂拉越叻沙抢购一空，他在古晋吃不到叻沙，该怎么办？

星洲日报东马区总经理钟汉城（右四）等人和中国驻古晋总领事程广中（左四）及夫人高翠莲（左五）合影；左起为星洲日报市场高级经理李冠融、南砂区高级经理杨青及诗巫中华总商会秘书长黄一新，右起为晋汉连省华总会长黄良杰、何秀珠、星洲日报东马区副执行编辑何俐萍及黄彭玉莲。

（古晋26日讯）中国驻古晋总领事程广中表示，砂拉越传统美食--叻沙已进入中国市场，摆上中国人民餐桌，并笑称如果中国经销商把砂拉越叻沙抢购一空，他在古晋吃不到叻沙，该怎么办？

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博览会上大放异彩



程广中昨晚出席2019年春节招待会时指出，砂拉越叻沙在中国去年11月举行的首届进口博览会上大放异彩，在短短6天就有六十多家中国贸易商和多个经销商前往咨询洽谈合作事宜，叻沙在中国的热销，说明中砂互利友好合作，将给双方人民带来实在利益。



他说，第2届中国国际进口博览会将于今年11月5日至11日在上海举办，欢迎有优势、有特色及有竞争力的商品，进入中国13亿人口大市场。



程广中表示，中砂合作成就的取得，离不开砂政府对中国高度重视和对促进中砂友好合作关系的努力。州元首和首长高度重视华裔群体，呼吁非华裔同胞和华裔一起共庆新春佳节，进一步促进及巩固砂拉越种族和谐与团结，将最美好一面展示给世人。



感动砂政府重视华教



“首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里上任2年来，已4次率团赴中国访问，亲自促成砂中在友城合作、基础设施、通讯数码、教育文化等领域多个合作项目。尤其让我感动的是，砂政府高度重视华教发展，向华校提供拨款、划拨土地，为华教繁荣发展提供沃土。”

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程广中说，虽然来这儿还不到一年，已充分领略砂拉越的美好，不同民族和谐共存，多元文化交融辉映，这真是一块福地。



他也对砂拉越华社致以崇高敬意，并希望州元首、首长和砂政府继续大力支持华团、华商和华校，在促进砂经济社会发展和促进中马交流合作方面的巨大作用，为建设更繁荣富强的砂拉越和促进中马互利合作做出更大贡献。



续提供留学奖学金



程广中指出，中国驻古晋总领馆一直致力推动中砂友好合作和民心相通，该馆今年将继续向砂拉越赴中国留学的学生提供奖学金。除了华裔外，也欢迎马来裔、伊班裔、比达友裔和其他族裔到中国留学，并承诺总领馆将一如既往为砂拉越华教发展和中马人民友好交流提供助力。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）







