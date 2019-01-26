投票者非华裔居多‧“大票仓”未见人潮 根据选委会于脸书粉丝专页的更新，截至下午1时，金马仑国席的投票率达60%。由于部份投票中心属于偏远郊区，故此，各投票中心的投票截止时间不一，分别介于下午1时至下午5时30分。

属于“最大票仓”的丹拉那打苏丹阿末沙中学投票中心，于昨日上午时段并无涌现大批人潮，投票选民也以非华裔居多。

（金马仑26日讯）历经长达14天竞选期的金马仑国席补选，今日终迎来定胜负的投票日，各族选民陆续抵达投票中心履行公民职责，惟属于“大票仓”的投票中心于上午时段并无涌现大批人潮，投票选民也以非华裔居多。

广告

根据选委会于脸书粉丝专页的更新，截至下午1时，金马仑国席的投票率达60%。由于部份投票中心属于偏远郊区，故此，各投票中心的投票截止时间不一，分别介于下午1时至下午5时30分。

29投票中心88投票室

金马仑国席共有29个投票中心及88个投票室，合格的总选民人数达3万2008人，其中普通选民为3万1749人，提前投票的警察达247人、12人是申请海外邮寄的选民。至于在投票日当天符合资格投票的选民为3万1639人。

是次金马仑补选上演四角战，惟仅有两名独立人士黄承毅及沙烈胡丁拥有投票权，两人今早分别在巴登威利华小及双溪哥央一校投下手中一票。没有投票权的国阵候选人南利莫哈末诺及希盟候选人马诺佳兰，则各自巡视日莱一带投票中心的投票情况。

选委会主席阿兹哈在选委会职员的陪同下今早马不停蹄巡视3个投票中心，分别是甘榜拉惹国小、碧兰璋华小及冷力淡米尔小学，确保投票顺利。

马诺佳兰误踩“地雷”

广告

另外，希盟候选人马诺佳兰今早巡视森德鲁国小（SK Sinderut）的投票中心时误踩“地雷”，身穿印有希盟标志的党服进入投票中心而引起争议。选委会职员见状马上採取行动，指示他离开投票中心，并促请对方若要进入投票中心必须更换衣服，始平息此场小插曲。

前来甘榜拉惹国小投票中心投票的选民零零散散，没有出现拥挤情况。

大票仓多集中丹拉那打

金马仑国席的大票仓（超过2000人）多数集中于丹拉那打州选区内，其中位居票仓榜首的丹拉那打苏丹阿末沙中学投票中心（3202人），今早的选民人数零零星星，选民无须等候多时便完成投票程序。

其馀的大票仓有碧兰璋华小、冷力淡米尔小学、甘榜拉惹国小、巴登威利华小及双溪哥央中学的投票中心，前来投票的选民也是零零散散，仅是特定时段会出现一小段长龙。

广告

大批警力驻守

另外，警方出动大批警力驻守于各投票中心之余，也协助维持当地的交通秩序，避免发生不愉快事件。

警方这次更派遣无人机监控小组全面戒备，出动“无人机干扰器”（DroneJammer），阻止无人机入侵投票中心，遏止非法航拍事件。

选委会于是次补选也出动3架直升机，今午开始从丹拉那打的操场起飞至日莱一带，负责运送偏远地区的票箱返回总计票中心。