船运费率腰斩．警示全球经济减速 过去6个月来，载运全球原物料与成品的船运费率已腰斩，是全球经济明显放慢脚步的最新征兆。

（纽约26日讯）过去6个月来，载运全球原物料与成品的船运费率已腰斩，是全球经济明显放慢脚步的最新征兆。

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路透报道，波罗的海干散货运价指数（BDI），也就是用来衡量铁矿砂、煤等原物料海运成本的指标，自去年中以来已大跌47%，包括今年来跌掉的25%。在这段期间，美国与中国的贸易冲突升温，造成世界两大经济体对彼此的产品加征进口关税。

干货散装大宗商品被视为一种世界经济领先指标，因为这些原物料用于核心工业，像是炼钢和发电。分析师认为，最近景气大幅下滑，预示世界经济面临一波严重下沉。

澳纽银行（ANZ）说：“迹象显示，美国与中国在贸易谈判中的歧见仍大，这持续打击商品市场信心。”美国商务部长罗斯24日表示，美中双方在如何解决贸易争议上仍“相距十万八千里”。

大宗商品咨询公司Commodore Research总经理蓝德伯格说：“全球经济和干货散装船运市场正显示大事不妙的征兆。尽管干货散装船运费在年初时节通常会面临一些压力，但最近所见的下跌幅度之大，非常罕见。”

Harpex货柜轮指数大跌30%

另一种领先经济指标，追踪货柜轮费率变化的Harpex货柜轮指数，从去年6月迄今也大跌30%，与亚洲、欧洲和北美洲制造业数据减弱的趋势相呼应。24日公布的采购经理人（PMI）数据显示，1月欧元区企业景气几近停滞，而日本制造业景气更是大减弱。

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期货券商FXTM首席市场策略师萨耶德说：“全球经济成长减缓、美中贸易冲突未解、美国政府局部关门、英国脱欧歹戏拖棚，在在打击市场气氛。”

货柜海运业巨擘马士基集团执行长施索仁则表示，美国主要进口商赶在新的进口关税可能因中美贸易战而落实前，就已在去年第四季大量囤积中国货品。他还说，在2月5日的农历新年前夕，货柜业者目前正值高峰期，不过在年底高峰期过后，货运量可能会随之放缓。

马士基去年11月曾对贸易紧张局势和影响发出警告，表示全球货柜运输贸易可能在2019和2020年减少0.5%至2%。