又一欧洲银行降薪．瑞银大砍银行家奖金 据彭博社报道，瑞银（USB）已经通知其亚洲和欧洲地区财富管理银行家，今年的奖金降幅或达20%。第四季，瑞银全球财富管理净资金流出79亿美元。

（伦敦26日讯）据彭博社报道，瑞银（USB）已经通知其亚洲和欧洲地区财富管理银行家，今年的奖金降幅或达20%。第四季，瑞银全球财富管理净资金流出79亿美元。

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继法兴（SocGen）、法巴（BNP）大砍交易员奖金，德银（Deutsche Bank）大幅减薪之后，瑞银也要大砍银行家奖金。

据彭博社报道，知情人士透露，瑞银已经通知其亚洲和欧洲地区财富管理银行家，今年的奖金降幅或达20%。该消息人士还表示，瑞银也下调了对欧亚地区财富管理部门的业绩预期。

1月22日瑞银公布的第四季财报显示，受股市波动和全球贸易紧张局势的影响，瑞银多项业务利润低于市场预期，并遭客户撤资近130亿美元，其投行利润只有市场预期的13%。

当季，瑞银全球财富管理净资金流出79亿美元，资产管理业务净流出49亿美元，合计128亿美元。

全球财富管理业务当季调整后税前利润9.12亿美元，略低于市场预期9.43亿美元。