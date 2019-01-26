又一欧洲银行降薪．瑞银大砍银行家奖金
2019-01-26 18:12
又一欧洲银行降薪．瑞银大砍银行家奖金
据彭博社报道，瑞银（USB）已经通知其亚洲和欧洲地区财富管理银行家，今年的奖金降幅或达20%。第四季，瑞银全球财富管理净资金流出79亿美元。
（伦敦26日讯）据彭博社报道，瑞银（USB）已经通知其亚洲和欧洲地区财富管理银行家，今年的奖金降幅或达20%。第四季，瑞银全球财富管理净资金流出79亿美元。
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继法兴（SocGen）、法巴（BNP）大砍交易员奖金，德银（Deutsche Bank）大幅减薪之后，瑞银也要大砍银行家奖金。
据彭博社报道，知情人士透露，瑞银已经通知其亚洲和欧洲地区财富管理银行家，今年的奖金降幅或达20%。该消息人士还表示，瑞银也下调了对欧亚地区财富管理部门的业绩预期。
1月22日瑞银公布的第四季财报显示，受股市波动和全球贸易紧张局势的影响，瑞银多项业务利润低于市场预期，并遭客户撤资近130亿美元，其投行利润只有市场预期的13%。
当季，瑞银全球财富管理净资金流出79亿美元，资产管理业务净流出49亿美元，合计128亿美元。
全球财富管理业务当季调整后税前利润9.12亿美元，略低于市场预期9.43亿美元。
文章来源：星洲日报／财经‧2019.01.26
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