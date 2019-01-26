有人派抹黑传单拆党旗‧火箭投报警方选委会 金马仑国会补选投票日，双溪哥央投票3国中投票站附近有人大派抹黑传单及拆除火箭党旗，行动党立卑双溪哥央行动室向警方和选委会投报。

希盟遭人污蔑，有关横幅写着，就算没有马来人和原住民的选票，希盟候选人还是一样可以拿下金马仑国席。

（彭亨‧立卑26日讯）金马仑国会补选投票日，双溪哥央投票3国中投票站附近有人大派抹黑传单及拆除火箭党旗，行动党立卑双溪哥央行动室向警方和选委会投报。

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今早，双溪哥央投票3国中投票站附近有人大派传单，传单上印製希盟行动党候选人马诺佳兰与林吉祥的肖像和横幅，指摘他们为反伊斯兰及马来人的领袖，借此呼吁马来族群不把票投给希盟的候选人。

除了这些印製反伊斯兰和马来人的传单之外，该区也出现一张横幅，印写着；“我相信，就算没有马来人和原住民的选票，希盟候选人也可以赢得金马仑国席。”（Saya Yakin TanpaUndiOrang Melayu Dan Orang ASalPun，Pakatan BolehMenang DiCameron Higland）。

根据统计，双溪哥央3国中区共有2233选民皆以垦殖民为主。