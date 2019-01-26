传回教银行拟配售新股．筹逾6亿还债 朝圣基金局（Tabung Haji）控制的回教银行（BIMB,5258,主板金融服务组），正认真考虑在今年下半年私下配售新股集资逾6亿令吉，以偿还拖欠股东的逾8亿令吉债务。

（吉隆坡26日讯）朝圣基金局（Tabung Haji）控制的回教银行（BIMB,5258,主板金融服务组），正认真考虑在今年下半年私下配售新股集资逾6亿令吉，以偿还拖欠股东的逾8亿令吉债务。

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消息人士对《The Edge》财经周刊表示，回教银行最近接洽其主要股东，即朝圣基金局（持股权53.47%）、雇员公积金局（12.75%）、国民投资公司（约10%）和退休基金局（约2%），以了解它们是否有意认购新股。

观察家相信，除了朝圣基金局之外，其他主要股东将愿意认购新股，因为回教银行近年表现超越同行以及派息优渥。

朝圣基金局因为最近被揭发财务管理不当，正展开清理资产负债表程序，因此可能无意认购名下的新股。若真如此，其持股权将被冲淡，但新股配售给其它主要股东，将可改善该公司的公众持股和股票流通量。

朝圣基金局首席执行员拿督斯里祖克利两周前曾告诉记者，该局将减少涉及股票和增加固定收入投资，以降低风险。