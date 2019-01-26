中国石化去年末季．原油对冲交易损失逾28亿 亚洲最大炼油生产企业中国石化集团公司称，旗下贸易子公司联合石化去年第四季在原油对冲交易中损失人民币46.5亿元（约28.4亿令吉），为近10年来中国规模最大的衍生品交易损失之一。

（中国．北京26日讯）亚洲最大炼油生产企业中国石化集团公司称，旗下贸易子公司联合石化去年第四季在原油对冲交易中损失人民币46.5亿元（约28.4亿令吉），为近10年来中国规模最大的衍生品交易损失之一。

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中石化表示，联合石化的亏损拖累第四季获利。该公司于上月因数额不详的交易损失暂停了联合石化总经理陈波的职务。

“经核查，联合石化在部份套期保值业务的交易策略失当，”中石化在周五收盘后提交给上海证交所的文件中称。

“由于对国际油价走势判断失误，造成某些场内原油套期保值业务的期货端在油价下跌过程中产生损失。

2018年联合石化经营亏损约人民币46.5亿元。”中石化在公告中称，但未具体说明其交易的是哪些期货产品。

中石化在公告中还表示，“与国际标杆油价相比，联合石化为本公司所属炼油企业采购进口原油实货节省成本约人民币64亿元。”

“在发现财务指标异常后……中石化立即终止这些交易，并采取多项措施防止出现进一步损失。”该公司称，同时还表示，已经加大内部合规的力度。

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中石化还在声明中公布，去年净利达到623.9亿元人民币，按年增长22%，总收入也增加22%至2.88兆元人民币。