周美芬：考虑各方感受‧推动反废死不用党名义 马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬指出，发起“签署反废死运动”的非政府组织，有绝大部份是马青团员，但基于考虑到各方包括受害者家属的感受，因此在推动时都不使用马华和马青的名义。

周美芬（第三排右六）在2019年新春送暖活动上与受惠家庭合照。第三排左二起为林火莉及李煌治。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬指出，发起“签署反废死运动”的非政府组织，有绝大部份是马青团员，但基于考虑到各方包括受害者家属的感受，因此在推动时都不使用马华和马青的名义。

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“有党背景就不能推动吗？难道今天的马青不能成为非政府组织？有政党背景就不能推动反废死运动？现在也有不少非政府组织成员成为执政党议员的助理。”

她举例，就连“净选盟运动”最初也是由伊斯兰党发起，直至净选盟2.0时才委任拿督安美嘉担任主席。

有心人将议题当政党交锋

周美芬今日主持马华2019年新春送暖活动及颁发红包给予受邀出席的家庭后说，推动反废死运动的重点是代表民意，与非政府组织或马华无关。

针对行动党资深领袖林吉祥支持者和马青组成的反废死联盟相互呛风波，周美芬说，是有心人将反废死的议题当成是政党的交锋，但实际上是关于社会议题的导向。

她否认马华和马青在支持推动反废死运动中骑劫社会议题，并反问政府究竟重视的是道理还是派系？

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“身为人民代议士却无法为人民请命，那试问他们如何成为人民代表？他们甚至还不敢明确表达立场，反指马青欺骗？”

她说，执政党不能因为反废死运动是由马华和马青所推动，而否决该党的努力。

她指出，6年前被谋杀的15岁受害者吴易甜母亲沈依玲不是马华的支持者，但她的脸书贴文表达内心感受，感激马华和马青在反废死运动上不遗余力。

马华新春送暖265户各获300

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另一方面，配合即将来临的己亥年华人农历新年，马华社会发展委员会及马华志工团今日举办“2019年新春送暖活动”，今年共有265个家庭受惠，每个家庭可获得300令吉，每位小孩则可得到20令吉。

周美芬说，即使如今马华已经不再是执政党，但庆幸地是他们依然获得已连续9年资助该活动的“善心人士”捐款，协助全国雪隆一带单亲家庭和贫困人士。

她不否认马华在成为在野党以后，在筹款办慈善活动上较过往困难，有赞助商甚至会表明自己是支持执政党。尽管如此，她依然感谢这些曾经协助马华筹办活动的人士。

她说，今年的捐款总额高达80万令吉；在这几年来，马华所举办的新春送暖活动共帮助了3155家庭。

出席者包括马华社会发展委员会主席拿督李煌治及马华志工团全国团长拿督林火莉。