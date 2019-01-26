柏道国小投票中心‧清早现人潮午后冷清清 柏道投票中心原定在下午3时30分关闭，该投票中心选民1345人。

沙烈胡丁投下一票。

（彭亨‧立卑26日讯）一大清早政党助选人员一趟又一趟把原住民选民载往柏道国小处投票，中午再一趟接一趟离开，12时后柏道小学投票中心变得冷冷清清。

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柏道投票中心原定在下午3时30分关闭，该投票中心选民1345人。

原住民妇女多把他们的孩子带往投票站，因此学校前于9时前已人山人海，直到下午1时已经没有选民，现场只有以国阵人员为多者在场继续留守。

国阵候选人南利莫哈末于中午12时抵达柏道，在场者包括巫统代署理主席拿督斯里依斯迈沙比里;希望联盟候选人马诺佳兰则1时06分抵达，两名候选人缘悭一面。

由于支持者多已经离开，升旗山国会议员黄汉伟和数名支持者陪同的马诺佳兰在到场时和离开前受到国阵支持者的“调侃”，被指希盟骗子和恶臭，但马诺佳兰不给予回击。

沙烈胡丁：不论胜败续奋斗

金马仑国席星期六早进行投票，独立候选人沙烈胡丁早上8时20分在助选团的陪同下，抵达双溪哥央联邦垦殖发展区国小的投票站进行投票。

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沙烈胡丁在投完票后，接受记者访问时指出，不论胜或输，他都会继续奋斗。

“金马仑补选将会是政治上的一项改变，人民会对今次的投票做出自己的决定，我以照顾马来族群为口号，主要是维护马来人权益。”