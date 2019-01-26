传郑家纯家族购Varo能源 外电引述消息人士透露，新世界发展及周大福大股东郑家纯家族正考虑竞投欧洲燃料供应商VaroEnergy，双方已就交易展开洽谈，Varo估值或达20亿欧元（约94亿令吉）。

（香港26日讯）外电引述消息人士透露，新世界发展及周大福大股东郑家纯家族正考虑竞投欧洲燃料供应商VaroEnergy，双方已就交易展开洽谈，Varo估值或达20亿欧元（约94亿令吉）。

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美国私募投资公司Carlyle Group、荷兰私募投资者Reggeborgh及全球最大独立原油交易商Vitol Group均为Varo股东，Varo在荷兰注册，并在瑞士设总部，去年4月集团考虑到市况环境欠佳，取消于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市。报道指各方代表均拒绝发表评论。Varo在荷兰、比利时、法国及德国营运数百个加油站，并持两间炼油厂股份，可储存约300万方公尺燃料，公司2017年收入为134亿美元（约1045.2亿港元）。

今次并非郑家纯家族首次进军能源行业，去年3月周大福企业收购澳洲公用事业公司Alinta Energy，有消息指，项目收购价逾40亿澳元（逾118.6亿令吉）。