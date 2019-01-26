慕加希：发表极端言论者‧“戴伊面具捞政治利益” 掌管宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希说，一些人戴着伊斯兰面具，发表宗教和种族极端言论，鼓吹憎恨情绪，其实只是为他们本身的政治利益而这么做。

慕加希（站立者）表示将到全国各地向穆斯林讲解希盟政府为伊斯兰进行的各种努力，以反驳一些政客对新政府作出的不确实指责。（图：星洲日报）

（安顺26日讯）掌管宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希说，一些人戴着伊斯兰面具，发表宗教和种族极端言论，鼓吹憎恨情绪，其实只是为他们本身的政治利益而这么做。

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他表示，这些人当中，一些在清真寺对希盟政府作出不确实指责，指新政府要关闭大马伊斯兰发展局和宗教学校，实际上新政府发给伊斯兰事务方面的拨款更多，也在策划更多有利伊斯兰的措施。

“作为一个穆斯林领导的希盟政府，怎么会消灭伊斯兰，这种讲法非常可笑。”

伊斯兰教导尊重他族

慕加希今日在安顺为南霹雳宗教学校教师主讲伊斯兰讲座时说，在伊斯兰教义中，社会多元化是由上苍创造出来，伊斯兰也教导穆斯林尊重其他种族和宗教，不要仇视其他种族和信仰者；只要穆斯林尊重他人，其他种族和信仰者也会打从心里尊重穆斯林。

“一些人强调需执行伊斯兰刑事法，但伊斯兰教义引导穆斯林教育违法者，重要的是推行惠及各族的良好政策、福利、互助等价值，这才是更重要的伊斯兰精神。”

他说，一名偷窃的人，如果是因暴政导致他贫穷而偷窃，应受到劝导，而不是在伊刑事法下被断肢，而在伊斯兰中，推动暴政者也背负罪恶。

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他说，为了让穆斯林知道希盟政府为伊斯兰作出的努力，他受委重任，到全国各地向穆斯林解说。

他劝请国内穆斯林不要听信发表种族、宗教极端言论者，可兰经从未鼓励穆斯林残暴对待其他族群和其他宗教信仰者。

在回答出席华裔人士王志钊提问时，慕加希说，一些穆斯林发表言论攻击其他种族，这并非代表所有穆斯林立场，因为这些人带有政治目的。

“非穆斯林售卖的物品，只要不违反伊斯兰教义，穆斯林都可以购买。如餐饮业者，如果他们申请伊斯兰认证，是受到鼓励的。”

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拟设伊特别法庭

另一方面，慕加希披露，政府准备成立伊斯兰特别法庭，以便在穆斯林夫妇离婚后，协助女性获得更公平的财产分配，这包括进行判决后的执法。

这项法案已在准备的最后阶段，只要获得内阁批准就能实行。