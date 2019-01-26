选委会：穿希盟标志衣现身投票中心‧马诺佳兰被请离 选委会主席阿兹哈表示，在希盟候选人马诺佳兰身著有希盟标志的衣服现身投票中心时，选委会已採取行动，即要求对方离开。

阿兹哈（ 右二）在官员的陪同下，巡视冷力淡米尔小学投票中心。

（金马仑26日讯）选委会主席阿兹哈表示，在希盟候选人马诺佳兰身著有希盟标志的衣服现身投票中心时，选委会已採取行动，即要求对方离开。

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由于投票中心50公尺范围内为禁区，不能出现任何竞选物品，所以有关候选人已被选委会的工作人员请离。

马诺佳兰今早巡视甘榜曼森的申德陆国小投票中心时，被人拍到其衣服上有希盟的标志，再上载至社交媒体广传。

阿兹哈今天在官员们的陪同下巡视冷力淡米尔小学投票中心后，受媒体询及此事时这样表示。

他说，今天的投票过程进行顺利，没有任何事故发生。至于2个星期的竞选期会否太长，他认为，2个星期竞选期其实刚刚好。

他告知，选委会今晚也会首次直播计票中心内的情况，让选民及其他人民可跟进计票成绩。

针对甘榜曼森投票中心阻止媒体进入采访之事，阿兹哈表示，他将会进一步瞭解此事。