“依党章委槟代主席”‧努鲁：有问题可问党中央 针对公正党槟州前主席拿督曼梳质疑委任浮罗山背区部主席巴迪亚为代州主席不符程序的说法，已辞去槟主席和峇东埔区部主席职的努鲁依莎说，该项委任遵照党中央指南和党章行事，任何问题可询问党中央。

努鲁依莎（第三排左六）与嘉宾及My Kasih受惠学生合照。（图：星洲日报）

（大山脚26日讯）针对公正党槟州前主席拿督曼梳质疑委任浮罗山背区部主席巴迪亚为代州主席不符程序的说法，已辞去槟主席和峇东埔区部主席职的努鲁依莎说，该项委任遵照党中央指南和党章行事，任何问题可询问党中央。

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“我已通知党中央，因此，党中央可鉴定委任的名单，这是最终程序。

我要聚焦在份内工作和责任。”

努鲁依莎也是峇东埔区国会议员，她今日在孟光国小主持My Kasih活动仪式后，发表谈话。

本月13日，刚辞去州主席职但未获党中央接纳的努鲁依莎，在主持该党槟州联委会第一次会议时提出请假获接纳，该会议也委任了巴迪亚为代州主席。

曼梳是在上星期六出席国防部长莫哈末沙布儿子的婚宴时，对记者说委任代州主席的行动不正确。

他说，若由党主席拿督斯里安华主持会议，委任巴迪亚才正确。努鲁主持的会议，他和数名区部主席缺席。

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曼梳也是公正党高渊区部主席兼高渊区国会议员。