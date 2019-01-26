黄承毅：有很多事未完成‧无论输赢续为民服务 金马仑国席补选独立候选人黄承毅指出，两个星期的竞选期结束及进行投票，本身感到开心，同时也有不舍，因为他发现还有很多事情仍未完成。

“草帽哥”黄承毅昨日率先于巴登威利华小的投票中心投票。

（金马仑26日讯）金马仑国席补选独立候选人黄承毅指出，两个星期的竞选期结束及进行投票，本身感到开心，同时也有不舍，因为他发现还有很多事情仍未完成。

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他说，输赢对他来说并不太在乎，如果胜出，希望能做到自己所提出的事情，若输了，也会通过本身的社交网络和组织继续为民服务。他也愿意和其他候选人合作，为金马仑作出贡献。

黄承毅今早近8时到巴登威利华小投票中心投票，同时巡视中心内的各投票室，他接受媒体访问时指出，他得到本地人很好的反应，但令他感到意外的是，本身在日莱州选区也能得到不俗的曝光率，当地选民也知道谁是“草帽哥”。

他说，他此前在候选人的直播辩论会中传达的讯息也有传达到给选民，并希望他能把所提及的农业科技技术带到这些村子，他也已迫不及待要开始这些计划了。

竞选期间学到很多

他指出，本身非常感慨，并在竞选期间学到了很多，尤其在走访选区时收到许多投诉与意见，发现当中有一些非常普遍的问题，即各种族的共同点都是缺乏土地，特别是原住民较为严重。

“他们住在偏远地区，希望有一片属于自己的土地，可以从事农耕，提昇生活。政府如果能够改善临时地契和土地使用权，这里的环境也可以提昇，旅游业和农业都可以永续经营。”