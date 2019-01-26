沙比利：竞选频触犯条例‧ “淨选盟应指责希盟” 净选盟和非政府组织也应指责希盟在金马仑国会议席补选中的竞选行为。

（彭亨‧立卑26日讯）巫统代署理主席拿督斯里依斯迈沙比利促请净选盟和非政府组织，严正看待希望联盟频频触犯选举条例的竞选手法。

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净选盟和非政府组织也应指责希盟在金马仑国会议席补选中的竞选行为。

他今日在柏道国小投票中心说，希盟从竞选期开始就触犯了竞选条例，如给予（支持者）汽油钱、使用政府资源（车辆）丶恐吓原住民村长，最新触犯选举条例的列子是希盟候选人马诺佳兰穿著带有希盟标志的衣服进入投票中心。

“净选盟和非政府组织不要只是责骂国阵，他们应该对希盟的错误作出指责。”

国阵候选人南利莫哈末受询及胜选之后是否会加入巫统时说，交由巫统最高理事会去作出决定。

自己需要考虑到家庭和社会因素，一切都得等到成绩揭晓之后才能决定。

谈及对手马诺佳兰穿著印有希盟标志衣服进入投票中心时，他说，马诺佳兰是经验丰富，参选数次，自己是第一次上阵，交由公众去分辨对错。

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对于马诺佳兰遭有心人印製与林吉祥一同反伊斯兰及马来人的肖像传单，南利说，他没听说，所以不能给予评论。