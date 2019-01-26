社青：哈迪煽动选民情绪‧“马华助纣巫伊可悲” 社青团总团长李孝存针对金马仑补选风波一事，谴责马华助纣极端巫统与伊党（巫伊），以及指财政部长林冠英具种族主义，并认为马青扮演失势王妃冷宫内的宫女，可悲又可耻。

（八打灵再也26日讯）社青团总团长李孝存针对金马仑补选风波一事，谴责马华助纣极端巫统与伊党（巫伊），以及指财政部长林冠英具种族主义，并认为马青扮演失势王妃冷宫内的宫女，可悲又可耻。

广告

他在文告中指出，伊斯兰党主席哈迪阿旺在金马仑补选投票日前口出狂言，以极端宗教言论恐吓穆斯林选民投选穆斯林领袖，且告知选民若由非穆斯林来领导，穆斯林选民都会下“地狱”。

他认为，哈迪扭曲并煽动选民情绪，除了凸显巫伊对选票迫切渴求，后者不择手段散播憎恨的言行令人发指，甚至让人心寒。

另外，李孝存对于马青团长王晓庭指责财长林冠英针对哈迪言论的谴责文告具种族主义表示疑惑，不解王晓庭是非不分亦是护友心切。

他指出，巫伊长期主张极端种族主义，巫统使用偏激言论提高支持率更是其多年以来的惯例，而如今借由煽动种族主义情绪的可悲举动来获取族群认同竟是巫统重夺政权的唯一策略。

他也说，丢失政权的巫统不仅没自我反省，甚至变本加厉搭上倒退极端路线的伊党，种族主义配上极端主义，以分裂族群作为掌握政权的手段，尽显其目中无人、嚣张跋扈的丑态。

指巫统不曾在乎盟友政党另一方面，他发表文告指出，巫统从来不曾在乎其盟友政党，早把马华抛到九霄云外。

广告

他说，马华本可在509后新马来西亚重新审视政党方向，却没有自我反省，甚至日趋倒退，顶著反对党的新角色，力挺操弄种族、宗教以及皇室的低级政党。