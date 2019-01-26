逾6万妇女注册i-Suri‧阿兹莎：柔仅千人反应淡 副首相兼妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里旺阿兹莎指出，让家庭主妇享有公积金的“主妇奖励计划”（i-Suri），截至去年12月31日共收到6万3132名妇女的注册，另有2万5674名妇女加入“自愿储蓄退休金计划”（i-Saraan）。

廖彩彤（站者左三起）陪同旺阿兹莎、奥斯曼沙比安推介柔州的“与民亲近”活动。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山26日讯）副首相兼妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里旺阿兹莎指出，让家庭主妇享有公积金的“主妇奖励计划”（i-Suri），截至去年12月31日共收到6万3132名妇女的注册，另有2万5674名妇女加入“自愿储蓄退休金计划”（i-Saraan）。

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旺阿兹莎今早在柔州为“与民亲近”（Program Santuni Rakyat）活动主持推介时指出，6万3132名妇女当中，只有1177人来自柔州，数目可说非常少；为此，她希望有更多来自柔州的妇女加入这项计划。

培养储蓄习惯

她说，这项去年8月8日推介的计划，是为负责家庭教育和养育孩子的家庭主妇提供基本的社会保障，它也有助于妇女培养储蓄的习惯。

旺阿兹莎也指出，妇女被施暴的情况已达到令人担忧的地步，根据警方数据，去年1月至11月有关案件达4963宗。

“因此，妇女、家庭及社会发展部通过柔州妇女发展局（JPW）持续推动各项计划来杜绝妇女被施暴的情况，因为一旦发生这类案件，受影响的并非个人，而是家庭、社区，甚至是国家。”

她呼吁公众，尤其是男性，协助提高这方面的意识。

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她说，通过各州属的家庭妇女发展局推动的杜绝妇女面对暴力运动，涵盖系统化协助妇女逃离暴力事件，以及提供心理辅导来帮助她们建立勇气。

柔虐童家暴全国第三

另一方面，她指出，根据2018年的统计，该部设立的15999关爱热线（Talian Kasih）共接获651项虐童和家庭主妇被施暴的投报，当中来自柔州的投报有75起，属全国第三高。

上述活动由柔州妇女发展及旅游委员会承办，共有逾40个政府部门及私人单位参与展出。

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出席嘉宾包括州务大臣拿督奥斯曼沙比安、州秘书拿督阿兹米、柔州妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤以及多名柔州行政议员和州议员。