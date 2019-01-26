2次感觉冯伟衷存在·胡佳琪被认了当媳妇？ 28岁新加坡男星冯伟衷在纽西兰军训重伤，经过4天抢救后宣告不治。他的遗体昨日运回新加坡，并于今日在灵堂设有冯伟衷的追思会，让亲友和粉丝前去吊唁，女友胡佳琪也在亲友的陪同下现身灵堂。

（新加坡26日讯）28岁新加坡男星冯伟衷在纽西兰军训重伤，经过4天抢救后宣告不治。他的遗体昨日运回新加坡，并于今日在灵堂设有冯伟衷的追思会，让亲友和粉丝前去吊唁，女友胡佳琪也在亲友的陪同下现身灵堂。

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胡佳琪今早在IG限时动态上，放上好几段视频与话，表示自事件发生后自己睡不好，最多是4小时。提到男友家人不是圈内人，希望大家给于他们空间。她也驳斥男友照片被利用在网上牟利。

她说等丧礼过后，愿意接受媒体访问，但给她数个星期，因为所有事情发生得太快。胡佳琪称已经两次感受到冯伟衷的存在，希望男友托梦给她，“B快点来托梦，我尽量睡得好，爱你。”

另外，当大家都好奇冯伟衷家人是否认了媳妇？胡佳琪凌晨发动态说：“我很开心，刚刚多了Father Mother、大哥大嫂、二哥二嫂”，还说：“快叫我冯姐冯太冯嫂”，疑似被认了为冯家媳妇？