纳吉啖驰名印度扁担饭‧食客掏手机猛拍“网红” 纳吉也大赞该店的扁担饭，指最美味的是其酱汁，并形容它犹如可口可乐般有著自己的秘方，人家不知道个中奥秘，但非常美味及特别。

纳吉点了驰名的红鸡肉、咖喱鱼、苏东、咸蛋等，和支持者一同用手抓饭用餐。

（霹雳‧怡保26日讯）在金马仑补选投票日的今天，奔波多日拉票助选的前首相拿督斯里纳吉一身休闲装扮现身山下，来到曾被他形容为“最能体现国民和谐场景”的怡保永泉茶室享用驰名印度扁担饭，在食客间引起轰动，纷纷掏出手机猛拍这名近来已成为“网络红人”的前首相！

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纳吉也大赞该店的扁担饭，指最美味的是其酱汁，并形容它犹如可口可乐般有著自己的秘方，人家不知道个中奥秘，但非常美味及特别。

嘉马也低调现身

纳吉是在下午约1时20分以一身青衣的休闲服抵达，受到20多名支持者欢迎，店内食客看到他也大感惊奇，除了竞相拍照，有的也上前和他握手打招呼，将店内拥得水泄不通；另一名“红人”红衫军领袖嘉马也低调现身，没有和纳吉同台用餐，只是站在一旁，鲜少靠近纳吉身旁。

纳吉坐下后先来一杯薏米冰，接著点了该店驰名的红鸡肉、苏东、咖喱鱼、咸蛋等，吃饱后还来了道炖蛋做甜点，最后再点多一杯热咖啡乌，和支持者谈笑风生。

席间不停有公众上前和纳吉合照，纳吉在座位上吃饭，公众就站在他后头请人帮忙拍照，使他犹如“拍照打卡板”，他也怡然自得继续用餐。

他在店内待了接近1小时，离开时在店外受到记者询问时指出，他认识扁担饭的老闆莫哈末已久，因此一直以来都有吃该店的扁担饭，但自己来到店裡用餐是头一回。

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纳吉在离开后，其脸书专页也上载他在永泉茶室内享用美食的照片，并为该店“打广告”，贴文写道：如果经过怡保，就停留在永泉茶室。它的红鸡肉配饭是最好吃的，我的最爱。